Як почистити кавоварку: 3 хитрощі, які збережуть ваш прилад
У кавоварці рано чи пізно утворюється накип від жорсткої води, а також осідають залишки кавового помолу. Щоб очистити кавоварку та не витрачати зайві гроші, можна скористатися кількома простими лайфхаками.
Іноді кавоварка потребує термінового очищення, а от таблеток для миття кавоварки немає. Тоді на допомогу приходять підручні продукти, пише 24 Канал.
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Оцет
Цей домашній засіб добре справляється з накипом на стінках кавоварки.
Щоб очистити кавоварку таким методом, вам потрібно:
- Змішати оцет та воду в пропорціях 1 до 2;
- Налити розчин у резервуар в кавоварці;
- Увімкнути кавоварку та дати розчину кипіти приблизно 10 – 15 хвилин;
- Вимкнути кавоварку та залишити її з розчином всередині на 10 годин;
- Після цього вилити розчин та промити кавоварку кілька разів.
Як помити кавоварку / Фото Unsplash
Сіль та сода
Накип не встоїть перед властивостями соди та солі – це поєднання може ефективно очистити кавоварку та забрати шкідливі речовини.
Аби почистити прилад таким чином, необхідно:
- Змішати у теплій воді 1 чайну ложку соди та 1 чайну ложку солі;
- Заповнити резервуар кавоварки розчином;
- Залишити відмокати 3 – 4 години, не включаючи кавоварку;
- Вилити суміш та промити кавоварку.
Як помити кавоварку / Фото Unsplash
Лимонна кислота
Гранульована лимонна кислота добре справляється з чайниками, а також з кавоварками, очищаючи наліт та накип.
Щоб скористатися таким методом:
- Змішайте 35 грамів лимонної кислоти та 1 літр теплої води;
- Залийте розчин у кавоварку;
- Поставте воду грітися та вимкніть кавоварку, коли розчин закипить;
- Зачекайте, поки вода остигне, вилийте та промийте усі деталі кавоварки;
- Після цього скип'ятіть чисту воду в кавоварці ще кілька разів.
Як помити кавоварку / Фото Unsplash