Неприємний запах може перекинутися на свіжі продукти та поширюватися по приміщенню, коли ви відкриваєте холодильник, пише 24 Канал.

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Оцет

Оцет чудово ліквідовує запахи та освіжає стінки холодильника. Щоб очистити прилад таким чином, потрібно розвести оцет у воді та протерти стінки і полиці змоченою в суміші ганчіркою.

Також можна зробити розчин із соди та оцту – для цього змішайте 1 столову ложку соди та 1 літр гарячої води. Промийте розчином холодильник, а потім повторно протріть його розчином з оцту. Оцет зреагує на соду та зможе вивести з холодильника неприємну цвіль. Після соди та оцту треба промити прилад теплою проточною водою.

Як забрати неприємний запах з холодильника / Фото Unsplash

Лимонна кислота

Гранульована лимонна кислота може швидко позбавити ваш холодильник від небажаного смороду. Щоб забрати неприємний запах, розчиніть 2 чайні ложки лимонної кислоти у теплій воді та вимийте сумішшю весь холодильник.

Лимон також можна поставити як запобіжник до утворення нових запахів – просто наріжте лимон на частинки та залишіть їх на блюдці на 2 – 3 доби. Коли пройде цей час, лимон треба замінити, нарізавши нові дольки.

Як забрати неприємний запах з холодильника / Фото Unsplash

Сода

Харчова сода може чудово абсорбувати запахи та неприємні аромати. Щоб помити холодильник таким чином, необхідно:

Змішати соду, мийний засіб, господарське мило та гарячу воду, щоб утворити мильний розчин;

Нанести розчин на стінки холоддильника губкою;

Промити теплою чистою водою прилад зсередини.

Також на полицю холодильника можна поставити невеличку тару з содою або відкриту пачку. Сода нейтралізує запахи та триматиме холодильник в чистоті.

Як забрати неприємний запах з холодильника / Фото Unsplash