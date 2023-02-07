Щоб всередині посудомийки не залишалася зайва хімія від очисних засобів, можна скористатися домашніми продуктами, пише 24 Канал.

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Сода

Харчова сода може допомогти в боротьбі з нальотом на стінках та решітках посудомийки.

Для того, щоб очистити прилад таким методом, вам потрібно:

Посипати харчовою содою дно посудомийної машинки;

Закрити дверцята посудомийки та залишити так на ніч;

Вранці вологою губкою протерти внутрішні стінки та дверцята посудомийної машини;

Після цього запустити посудомийку на "посилений" цикл.

Як почистити посудомийку / Фото Unsplash

Лимонна кислота

Лимонна кислота може добре впоратися з іржею та забрати неприємний запах у вологій посудомийці.

Щоб скористатися таким методом:

Наповніть дозатор для порошку посудомийної машини двома столовими ложками кристалізованої лимонної кислоти; Запустіть посудомийку на повний цикл; Повторіть процедуру ще раз, якщо плями від іржі залишилися; Після цього відкрийте посудомийку та дайте їй висохнути.

Як почистити посудомийку / Фото Unsplash

Оцет

За допомогою оцту можна позбутися нальоту та накипу на решітках посудомийки.

Щоб очистити прилад таким чином:

Вийміть весь посуд з посудомийної машини;

Запустіть прилад;

Коли посудомийна машина наповниться гарячою водою, відкрийте її та налийте 1 – 2 чашки оцту;

Дайте посудомийній машині завершити свій цикл.

Як почистити посудомийку / Фото Unsplash