Щоб всередині посудомийки не залишалася зайва хімія від очисних засобів, можна скористатися домашніми продуктами, пише 24 Канал.
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Сода
Харчова сода може допомогти в боротьбі з нальотом на стінках та решітках посудомийки.
Для того, щоб очистити прилад таким методом, вам потрібно:
- Посипати харчовою содою дно посудомийної машинки;
- Закрити дверцята посудомийки та залишити так на ніч;
- Вранці вологою губкою протерти внутрішні стінки та дверцята посудомийної машини;
- Після цього запустити посудомийку на "посилений" цикл.
Як почистити посудомийку / Фото Unsplash
Лимонна кислота
Лимонна кислота може добре впоратися з іржею та забрати неприємний запах у вологій посудомийці.
Щоб скористатися таким методом:
- Наповніть дозатор для порошку посудомийної машини двома столовими ложками кристалізованої лимонної кислоти;
- Запустіть посудомийку на повний цикл;
- Повторіть процедуру ще раз, якщо плями від іржі залишилися;
- Після цього відкрийте посудомийку та дайте їй висохнути.
Як почистити посудомийку / Фото Unsplash
Оцет
За допомогою оцту можна позбутися нальоту та накипу на решітках посудомийки.
Щоб очистити прилад таким чином:
- Вийміть весь посуд з посудомийної машини;
- Запустіть прилад;
- Коли посудомийна машина наповниться гарячою водою, відкрийте її та налийте 1 – 2 чашки оцту;
- Дайте посудомийній машині завершити свій цикл.
Як почистити посудомийку / Фото Unsplash