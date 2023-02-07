Чтобы внутри посудомойки не оставалась излишняя химия от очистных средств, можно воспользоваться домашними продуктами, пишет 24 Канал.

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Сода

Пищевая сода может помочь в борьбе с налетом на стенках и решетках посудомойки.

Для того чтобы очистить прибор таким методом, вам нужно:

Посыпать пищевой содой дно посудомоечной машинки;

Закрыть дверцу посудомойки и оставить так на ночь;

Утром влажной губкой протереть внутренние стенки и дверцу посудомоечной машины;

После этого запустить посудомойку на "усиленный" цикл.

Как почистить посудомойку / Фото Unsplash

Лимонная кислота

Лимонная кислота может хорошо справиться с ржавчиной и убрать неприятный запах во влажной посудомойке.

Чтобы воспользоваться следующим методом:

Наполните дозатор для порошка посудомоечной машины двумя столовыми ложками кристаллизованной лимонной кислоты; Запустите посудомойку на полный цикл; Повторите процедуру снова, если пятна от ржавчины остались; После этого откройте посудомойку и дайте высохнуть.

Как почистить посудомойку / Фото Unsplash

Уксус

С помощью уксуса можно избавиться от налета и накипи на решетках посудомойки.

Чтобы очистить прибор следующим образом:

Извлеките всю посуду из посудомоечной машины;

Запустите устройство;

Когда посудомоечная машина наполнится горячей водой, откройте ее и налейте 1-2 чашки уксуса;

Дайте посудомоечной машине завершить свой цикл.

Как почистить посудомойку / Фото Unsplash