Чем более загрязнена микроволновка, тем больше энергии она использует, чтобы разогреть пищу, рассказывает 24 Канал.

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При помощи 3 простых продуктов, которые всегда есть на кухне, можно легко отмыть микроволновку от жира и грязи.

Лимонный сок

Кислота, содержащаяся в лимоне, может справиться даже по старым загрязнениям, успевшим присохнуть к стенкам. Сок лимона отлично очищает поверхности и придает им свежесть без токсичных химикатов.

Чтобы помыть микроволновку следующим способом:

Налейте в миску воды;

Выжмите в воду сок 1 лимона;

Порежьте цитрус и положите в воду;

Поставьте устройство на максимальную мощность и поставьте таймер на 10 минут;

Немного подождите, затем достаньте миску и протрите микроволновку тряпкой.

Как помыть микроволновку / Фото Unsplash

Уксус

От нежелательной жирности и грязных подтеков может помочь уксус – это домашнее средство прекрасно справляется с загрязнениями.

Обратите внимание! Перед очищением микроволновки нужно открыть окно для проветривания – резкий запах уксуса может отрицательно повлиять на ваше самочувствие.

Для того чтобы воспользоваться таким методом, достаточно поставить миску с раствором воды и уксуса в равных пропорциях в микроволновку. Включите прибор на 10-15 минут на полной мощности, дать немного остыть после выключения и вытереть размякшее загрязнение губкой.

Как помыть микроволновку / Фото Unsplash

Сода

Пищевая сода выступает отличным абсорбентом для неприятных запахов, да и к тому же отлично очищает стенки.

Чтобы очистить микроволновку таким методом, вам необходимо:

Смешать 2 – 3 столовых ложки соды в 2 стаканах воды, налить смесь в миску;

Включите микроволновку на полную мощность, предварительно поставив туда раствор. Прибор должен работать 10 – 15 минут;

Подождать несколько минут и вытереть загрязнение.

Как помыть микроволновку / Фото Unsplash