Иногда кофеварка нуждается в срочной очистке, а вот таблеток для мытья кофеварки нет. Тогда на помощь приходят подручные продукты, пишет 24 Канал.

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Уксус

Это домашнее средство хорошо справляется с накипью на стенках кофеварки.

Чтобы очистить кофеварку таким методом, вам нужно:

  • Смешать уксус и воду в пропорциях 1-2;
  • Налить раствор в резервуар в кофеварке;
  • Включить кофеварку и дать раствору кипеть примерно 10-15 минут;
  • Выключить кофеварку и оставить ее с раствором внутри на 10 часов;
  • Затем вылить раствор и промыть кофеварку несколько раз.

Уксус

Как помыть кофеварку / Фото Unsplash

Соль и сода

Накипь не устоит перед свойствами соды и соли – это сочетание может эффективно очистить кофеварку и убрать вредные вещества.

Чтобы почистить прибор таким образом, необходимо:

  1. Смешайте в теплой воде 1 чайную ложку соды и 1 чайную ложку соли;
  2. Заполнить резервуар кофеварки раствором;
  3. Оставить отмокать 3-4 часа, не включая кофеварку;
  4. Вылить смесь и промыть кофеварку.

Соль

Как помыть кофеварку / Фото Unsplash

Лимонная кислота

Гранулированная лимонная кислота хорошо справляется с чайниками, а также с кофеварками, очищая налет и накипь.

Чтобы воспользоваться следующим методом:

  • Смешайте 35 г лимонной кислоты и 1 литр теплой воды;
  • Залейте раствор в кофеварку;
  • Поставьте воду греться и выключите кофеварку, когда раствор закипит;
  • Подождите, пока вода остынет, вылейте и промойте все детали кофеварки;
  • После этого вскипятите чистую воду в кофеварке еще несколько раз.

Лимонная кислота

Как помыть кофеварку / Фото Unsplash