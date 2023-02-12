Іноді кавоварка потребує термінового очищення, а от таблеток для миття кавоварки немає. Тоді на допомогу приходять підручні продукти, пише 24 Канал.

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Оцет

Цей домашній засіб добре справляється з накипом на стінках кавоварки.

Щоб очистити кавоварку таким методом, вам потрібно:

Змішати оцет та воду в пропорціях 1 до 2;

Налити розчин у резервуар в кавоварці;

Увімкнути кавоварку та дати розчину кипіти приблизно 10 – 15 хвилин;

Вимкнути кавоварку та залишити її з розчином всередині на 10 годин;

Після цього вилити розчин та промити кавоварку кілька разів.

Як помити кавоварку / Фото Unsplash

Сіль та сода

Накип не встоїть перед властивостями соди та солі – це поєднання може ефективно очистити кавоварку та забрати шкідливі речовини.

Аби почистити прилад таким чином, необхідно:

Змішати у теплій воді 1 чайну ложку соди та 1 чайну ложку солі; Заповнити резервуар кавоварки розчином; Залишити відмокати 3 – 4 години, не включаючи кавоварку; Вилити суміш та промити кавоварку.

Як помити кавоварку / Фото Unsplash

Лимонна кислота

Гранульована лимонна кислота добре справляється з чайниками, а також з кавоварками, очищаючи наліт та накип.

Щоб скористатися таким методом:

Змішайте 35 грамів лимонної кислоти та 1 літр теплої води;

Залийте розчин у кавоварку;

Поставте воду грітися та вимкніть кавоварку, коли розчин закипить;

Зачекайте, поки вода остигне, вилийте та промийте усі деталі кавоварки;

Після цього скип'ятіть чисту воду в кавоварці ще кілька разів.

Як помити кавоварку / Фото Unsplash