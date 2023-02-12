Іноді кавоварка потребує термінового очищення, а от таблеток для миття кавоварки немає. Тоді на допомогу приходять підручні продукти, пише 24 Канал.

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Оцет

Цей домашній засіб добре справляється з накипом на стінках кавоварки.

Щоб очистити кавоварку таким методом, вам потрібно:

  • Змішати оцет та воду в пропорціях 1 до 2;
  • Налити розчин у резервуар в кавоварці;
  • Увімкнути кавоварку та дати розчину кипіти приблизно 10 – 15 хвилин;
  • Вимкнути кавоварку та залишити її з розчином всередині на 10 годин;
  • Після цього вилити розчин та промити кавоварку кілька разів.

Оцет

Як помити кавоварку / Фото Unsplash

Сіль та сода

Накип не встоїть перед властивостями соди та солі – це поєднання може ефективно очистити кавоварку та забрати шкідливі речовини.

Аби почистити прилад таким чином, необхідно:

  1. Змішати у теплій воді 1 чайну ложку соди та 1 чайну ложку солі;
  2. Заповнити резервуар кавоварки розчином;
  3. Залишити відмокати 3 – 4 години, не включаючи кавоварку;
  4. Вилити суміш та промити кавоварку.

Сіль

Як помити кавоварку / Фото Unsplash

Лимонна кислота

Гранульована лимонна кислота добре справляється з чайниками, а також з кавоварками, очищаючи наліт та накип.

Щоб скористатися таким методом:

  • Змішайте 35 грамів лимонної кислоти та 1 літр теплої води;
  • Залийте розчин у кавоварку;
  • Поставте воду грітися та вимкніть кавоварку, коли розчин закипить;
  • Зачекайте, поки вода остигне, вилийте та промийте усі деталі кавоварки;
  • Після цього скип'ятіть чисту воду в кавоварці ще кілька разів.

Лимонна кислота

Як помити кавоварку / Фото Unsplash