Гумові черевики постійно стикаються з брудом та пожовтінням від води. 24 канал зібрав кілька засобів, які допоможуть почистити гумові черевики в домашніх умовах.
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Пральний порошок
Щоб очистити гуму на черевиках від легких забруднень, може бути достатньо і звичайної теплої води з милом. Та якщо ви хочете забрати якомога більше бруду за одне миття, додайте до води столову ложку прального порошку. Він не тільки ефективно очистить зовнішню частину гумових чобіт, але і зможе освіжити внутрішню частину, в якій може бути тканина.
Як почистити гумові чоботи / Фото Unsplash
Ацетон
Щоб білі частини ваших гумових чобіт залишатися білими надовго та не отримувати затертості, можна скористатися звичайним ацетоном.
Для цього:
- Змочіть ватний диск або тампон в ацетоні.
- Протріть підошву взуття.
- Повторіть так ще кілька разів з новим ватним тампоном, доки весь бруд не зникне.
Як почистити гумові чоботи / Фото Unsplash
Сода
Харчова сода працює як природний вибілювач, тож нею можна почистити не тільки підошви у білих кросівок, але і білі гумові чоботи.
Для застосування такого методу знадобиться сода, господарське мило та стара зубна щітка.
- Змішайте харчову соду з 1 – 2 столовими ложками натертого господарського мила та додайте трохи води, щоб утворилась густа паста.
- Змочіть зубну щітку в суміші та протріть гумові черевики.
- Витріть бруд та залишки суміші ганчіркою та повторюйте, доки всі чоботи не стануть чистими.
- Ретельно промийте взуття водою, щоб не залишилося слідів від соди та просушіть.
Як почистити гумові чоботи / Фото Unsplash