Гумові черевики постійно стикаються з брудом та пожовтінням від води. 24 канал зібрав кілька засобів, які допоможуть почистити гумові черевики в домашніх умовах.

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Пральний порошок

Щоб очистити гуму на черевиках від легких забруднень, може бути достатньо і звичайної теплої води з милом. Та якщо ви хочете забрати якомога більше бруду за одне миття, додайте до води столову ложку прального порошку. Він не тільки ефективно очистить зовнішню частину гумових чобіт, але і зможе освіжити внутрішню частину, в якій може бути тканина.

Як почистити гумові чоботи / Фото Unsplash

Ацетон

Щоб білі частини ваших гумових чобіт залишатися білими надовго та не отримувати затертості, можна скористатися звичайним ацетоном.

Для цього:

Змочіть ватний диск або тампон в ацетоні.

Протріть підошву взуття.

Повторіть так ще кілька разів з новим ватним тампоном, доки весь бруд не зникне.

Як почистити гумові чоботи / Фото Unsplash

Сода

Харчова сода працює як природний вибілювач, тож нею можна почистити не тільки підошви у білих кросівок, але і білі гумові чоботи.

Для застосування такого методу знадобиться сода, господарське мило та стара зубна щітка.

Змішайте харчову соду з 1 – 2 столовими ложками натертого господарського мила та додайте трохи води, щоб утворилась густа паста.

Змочіть зубну щітку в суміші та протріть гумові черевики.

Витріть бруд та залишки суміші ганчіркою та повторюйте, доки всі чоботи не стануть чистими.

Ретельно промийте взуття водою, щоб не залишилося слідів від соди та просушіть.

Як почистити гумові чоботи / Фото Unsplash