Резиновые ботинки постоянно сталкиваются с грязью и пожелтением от воды. 24 канал собрал несколько средств, которые помогут почистить резиновые ботинки в домашних условиях.
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Стиральный порошок
Чтобы очистить резину на ботинках от легких загрязнений, может быть достаточно обычной теплой воды с мылом. Но если вы хотите забрать как можно больше грязи за одну мойку, добавьте в воду столовую ложку стирального порошка. Он не только эффективно очистит наружную часть резиновых сапог, но и сможет освежить внутреннюю часть, в которой может быть ткань.
Как почистить резиновые сапоги / Фото Unsplash
Ацетон
Чтобы белые части резиновых сапог оставались белыми надолго и не получали потертости, можно воспользоваться обычным ацетоном.
Для этого:
- Смочите ватный диск или тампон в ацетоне.
- Протрите подошву обуви.
- Повторите так еще несколько раз с новым ватным тампоном, пока вся грязь не исчезнет.
Как почистить резиновые сапоги / Фото Unsplash
Сода
Пищевая сода работает как естественный отбеливатель, так что ею можно почистить не только подошвы у белых кроссовок, но и белые резиновые сапоги.
Для применения такого метода понадобится сода, хозяйственное мыло и старая зубная щетка.
- Смешайте пищевую соду с 1 – 2 столовыми ложками натертого хозяйственного мыла и добавьте немного воды, чтобы образовалась густая паста.
- Смочите зубную щетку в смеси и протрите резиновые ботинки.
- Вытрите грязь и остатки смеси тряпкой и повторяйте, пока все сапоги не станут чистыми.
- Тщательно промойте обувь водой, чтобы не осталось следов соды и просушите.
Как почистить резиновые сапоги / Фото Unsplash