У духовці завжди залишатимуться жирні залишки від приготованих страв та нагар, які треба регулярно зчищати. Проте мийні засоби, які продаються в магазині, доволі важко вимити зі стінок духовки – а токсичні часточки, які залишатися в печі, можуть випаруватися та потрапити на страви.

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Щоб мінімізувати шанс отруєння хімією, можна користуватися народними методами очищення духової пічки. Вони не є такими токсичними та ефективно справляються із залишками нагару та жиру в духовці.

Сода та оцет

Ці дві універсальні складові застосовуються не тільки для приготування страв, але і для очищення будь-яких поверхонь. Щоб відмити духовку за допомогою соди та оцту, потрібно:

Вмочити губку в столовий оцет та протерти духовку;

Нанести на губку трохи соди та ретельно натерти нею стінки духовки.

Обприскати стінки печі водою з пульверизатора та залишити на 1 годину;

Після цього треба ретельно вимити духовку водою та витерти насухо.

Як очистити духовку / Фото iStock

Перекис водню та сода

Із содою також добре працює в тандемі звичайний перекис водню. За допомогою цих складових можна очистити духовку від нагару.

Змішайте перекис водню та чверть склянки соди до стану кашки.

Нанесіть суміш на стінки духовки та залиште на кілька годин.

Після цього треба протерти піч вологою ганчіркою.

Лимонна кислота

Від свіжих забруднень, які ще не встигли в'їстися, підійде лимон або лимонна кислота.

Впоратися з нагаром та жиром можна двома способами:

Змішайте сік лимона та воду у пропорціях 1 до 1. Змочіть губку в розчині та обробіть стінки духовки. Після цього залиште духовку приблизно на 1 годину, а потім витріть бруд вологою губкою чи ганчіркою. Підготуйте лист або деко для духовки та налийте туди води. Додайте лимонну кислоту в гранулах. На половину літра води знадобиться 1 пакетик лимонної кислоти. Поставте посудину в духовку, нагрійте піч до 200 градусів за Цельсієм та тримайте так 30 – 40 хвилин. Після цього зачекайте, як духова піч остигне, вийміть лист чи деко та протріть стінки вологою ганчіркою.

Як очистити духовку / Фото Unsplash

Сіль

Цей метод підійде для свіжих забруднень, коли страву тільки-но приготували.

Щоб очистити духовку за допомогою солі, треба:

Насипати сіль на дно та лист чи деко в духовці, яка ще не остигла;

Якщо духова піч вже встигла охолонути, її треба прогріти до 100 градусів за Цельсієм та вимкнути;

Закрити дверцята печі та зачекайте 30 хвилин;

Остиглу духовку протерти ганчіркою з мильним розчином;

Після того витерти все насухо паперовими рушниками.

Як очистити духовку / Фото Unsplash