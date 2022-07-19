У духовці завжди залишатимуться жирні залишки від приготованих страв та нагар, які треба регулярно зчищати. Проте мийні засоби, які продаються в магазині, доволі важко вимити зі стінок духовки – а токсичні часточки, які залишатися в печі, можуть випаруватися та потрапити на страви.
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Щоб мінімізувати шанс отруєння хімією, можна користуватися народними методами очищення духової пічки. Вони не є такими токсичними та ефективно справляються із залишками нагару та жиру в духовці.
Сода та оцет
Ці дві універсальні складові застосовуються не тільки для приготування страв, але і для очищення будь-яких поверхонь. Щоб відмити духовку за допомогою соди та оцту, потрібно:
- Вмочити губку в столовий оцет та протерти духовку;
- Нанести на губку трохи соди та ретельно натерти нею стінки духовки.
- Обприскати стінки печі водою з пульверизатора та залишити на 1 годину;
- Після цього треба ретельно вимити духовку водою та витерти насухо.
Як очистити духовку / Фото iStock
Перекис водню та сода
Із содою також добре працює в тандемі звичайний перекис водню. За допомогою цих складових можна очистити духовку від нагару.
- Змішайте перекис водню та чверть склянки соди до стану кашки.
- Нанесіть суміш на стінки духовки та залиште на кілька годин.
- Після цього треба протерти піч вологою ганчіркою.
Лимонна кислота
Від свіжих забруднень, які ще не встигли в'їстися, підійде лимон або лимонна кислота.
Впоратися з нагаром та жиром можна двома способами:
- Змішайте сік лимона та воду у пропорціях 1 до 1. Змочіть губку в розчині та обробіть стінки духовки. Після цього залиште духовку приблизно на 1 годину, а потім витріть бруд вологою губкою чи ганчіркою.
- Підготуйте лист або деко для духовки та налийте туди води. Додайте лимонну кислоту в гранулах. На половину літра води знадобиться 1 пакетик лимонної кислоти. Поставте посудину в духовку, нагрійте піч до 200 градусів за Цельсієм та тримайте так 30 – 40 хвилин. Після цього зачекайте, як духова піч остигне, вийміть лист чи деко та протріть стінки вологою ганчіркою.
Як очистити духовку / Фото Unsplash
Сіль
Цей метод підійде для свіжих забруднень, коли страву тільки-но приготували.
Щоб очистити духовку за допомогою солі, треба:
- Насипати сіль на дно та лист чи деко в духовці, яка ще не остигла;
- Якщо духова піч вже встигла охолонути, її треба прогріти до 100 градусів за Цельсієм та вимкнути;
- Закрити дверцята печі та зачекайте 30 хвилин;
- Остиглу духовку протерти ганчіркою з мильним розчином;
- Після того витерти все насухо паперовими рушниками.
Як очистити духовку / Фото Unsplash