В духовке всегда остаются жирные остатки от приготовленных блюд и нагар, которые нужно регулярно счищать. Однако моющие средства, которые продаются в магазине, довольно трудно вымыть со стенок духовки – а оставшиеся в печи токсичные частички могут испариться и попасть на блюда.

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Чтобы минимизировать шанс отравления химией, можно пользоваться народными методами очищения духовой печки. Они не токсичные и эффективно справляются с остатками нагара и жира в духовке.

Сода и уксус

Эти две универсальные составляющие применяются не только для приготовления блюд, но и для очищения любых поверхностей. Чтобы отмыть духовку с помощью соды и уксуса, необходимо:

Обмакнуть губку в столовый уксус и протереть духовку;

Нанести на губку немного соды и тщательно натереть стенки духовки.

Попрыскать стенки печи водой из пульверизатора и оставить на час;

После этого нужно тщательно вымыть духовку водой и вытереть насухо.

Как очистить духовку / Фото iStock

Перекись водорода и сода

С содой также хорошо работает в тандеме обычная перекись водорода. С помощью этих компонентов можно очистить духовку от нагара.

Смешайте перекись водорода и четверть стакана соды до состояния кашицы.

Нанесите смесь на стены духовки и оставьте на несколько часов.

После этого нужно протереть печь влажной тряпкой.

Лимонная кислота

От свежих загрязнений, которые еще не успели въесться, подойдет лимон или лимонная кислота.

Справиться с нагаром и жиром можно двумя способами:

Смешайте лимонный сок и воду в пропорциях 1:1. Смочите губку в растворе и обработайте стенки духовки. После этого оставьте духовку примерно на 1 час, а затем протрите грязь влажной губкой или тряпкой. Подготовьте лист или противень для духовки и налейте воды. Добавьте лимонную кислоту в гранулах. На половину литра воды понадобится 1 пакетик лимонной кислоты. Поставьте сосуд в духовку, нагрейте печь до 200 градусов Цельсия и держите так 30 – 40 минут. После этого подождите, пока духовая печь остынет, извлеките лист или противень и протрите стенки влажной тряпкой.

Как очистить духовку / Фото Unsplash

Соль

Этот метод подойдет для свежих загрязнений, когда блюдо только приготовили.

Чтобы очистить духовку с помощью соли, нужно:

Насыпать соль на дно листа или противня в еще не остывшей духовке;

Если духовая печь уже успела остыть, ее нужно прогреть до 100 градусов Цельсия и выключить;

Закрыть дверцу печи и подождите 30 минут;

Остывшую духовку протереть тряпкой с мыльным раствором;

После этого вытереть все насухо бумажными полотенцами.

Как очистить духовку / Фото Unsplash