В духовке всегда остаются жирные остатки от приготовленных блюд и нагар, которые нужно регулярно счищать. Однако моющие средства, которые продаются в магазине, довольно трудно вымыть со стенок духовки – а оставшиеся в печи токсичные частички могут испариться и попасть на блюда.
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Чтобы минимизировать шанс отравления химией, можно пользоваться народными методами очищения духовой печки. Они не токсичные и эффективно справляются с остатками нагара и жира в духовке.
Сода и уксус
Эти две универсальные составляющие применяются не только для приготовления блюд, но и для очищения любых поверхностей. Чтобы отмыть духовку с помощью соды и уксуса, необходимо:
- Обмакнуть губку в столовый уксус и протереть духовку;
- Нанести на губку немного соды и тщательно натереть стенки духовки.
- Попрыскать стенки печи водой из пульверизатора и оставить на час;
- После этого нужно тщательно вымыть духовку водой и вытереть насухо.
Как очистить духовку / Фото iStock
Перекись водорода и сода
С содой также хорошо работает в тандеме обычная перекись водорода. С помощью этих компонентов можно очистить духовку от нагара.
- Смешайте перекись водорода и четверть стакана соды до состояния кашицы.
- Нанесите смесь на стены духовки и оставьте на несколько часов.
- После этого нужно протереть печь влажной тряпкой.
Лимонная кислота
От свежих загрязнений, которые еще не успели въесться, подойдет лимон или лимонная кислота.
Справиться с нагаром и жиром можно двумя способами:
- Смешайте лимонный сок и воду в пропорциях 1:1. Смочите губку в растворе и обработайте стенки духовки. После этого оставьте духовку примерно на 1 час, а затем протрите грязь влажной губкой или тряпкой.
- Подготовьте лист или противень для духовки и налейте воды. Добавьте лимонную кислоту в гранулах. На половину литра воды понадобится 1 пакетик лимонной кислоты. Поставьте сосуд в духовку, нагрейте печь до 200 градусов Цельсия и держите так 30 – 40 минут. После этого подождите, пока духовая печь остынет, извлеките лист или противень и протрите стенки влажной тряпкой.
Как очистить духовку / Фото Unsplash
Соль
Этот метод подойдет для свежих загрязнений, когда блюдо только приготовили.
Чтобы очистить духовку с помощью соли, нужно:
- Насыпать соль на дно листа или противня в еще не остывшей духовке;
- Если духовая печь уже успела остыть, ее нужно прогреть до 100 градусов Цельсия и выключить;
- Закрыть дверцу печи и подождите 30 минут;
- Остывшую духовку протереть тряпкой с мыльным раствором;
- После этого вытереть все насухо бумажными полотенцами.
Как очистить духовку / Фото Unsplash