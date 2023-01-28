Ваші страви будуть без хімії: як легко та екологічно почистити духовку від забруднень

Духова піч, як і будь-яка робоча поверхня, швидко забруднюється жиром та залишками їжі, яку ви готуєте. Та чистоту можна підтримувати не тільки за допомогою агресивних хімічних засобів – домашні продукти допоможуть вам зберігати духовку чистою та свіжою.

Від жиру та нагару можуть допомогти прості продукти, які стоять на будь-якій кухні – вони нетоксичні та допоможуть вберегти ваші страви від хімічних домішків, які можуть залишитися на стінках духовки, пише 24 Канал.

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Сіль

Цей простий продукт може забрати небажаний жир, який осідає на стінках духовки.

Для того, щоб очистити духову піч таким методом, вам потрібно:

Насипати сіль на дно розігрітої духовки, в якій до того готувалась страва – духова піч має бути розігріта щонайменше до 100 градусів;

Закрити дверцята приладу, вимкнути його та зачекати пі години;

Після цього протерти остиглу духовку ганчіркою з мильним розчином. Прилад треба повторно промити зсередини чистою ганчіркою, змоченою у воді;

Витерти стіки духовки насухо серветками чи ганчіркою.

Як почистити духовку / Фото Unsplash

Сода та оцет

Універсальні очисники, які справляються ледь не з будь-яким забрудненням, можуть допомогти і за очищення духовки.

Щоб помити духову піч за допомогою соди та оцту:

Протріть стінки печі губкою, змоченою в 9-відсотковому оцті;

Після цього нанесіть на ту ж саму губку соді та ретельно натріть стінки духової печі;

Обприскайте стінки духовки водою з пульверизатора та зачекайте 1 годину;

Ретельно протріть духовку після цього та витріть її насухо.

Як почистити духовку / Фото Unsplash

Лимонна кислота

Сік лимона чи його аналог у гранулах може допомогти залишати духовку свіжою та чистою надовго.

Щоб скористатися цим методом, вам необхідно:

Розчинити лимонний сік з водою у рівних пропорціях;

Змочити губку в розчині та обробити стінки духової печі, після цього залишити духовку на 1 годину;

Протерти духовку вологою ганчіркою та забрати бруд, який відстав від стінок.

Як почистити духовку / Фото Unsplash