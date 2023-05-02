Аспірин можна використовувати не тільки для покращення власного стану, а й у вирощуванні рослин. Особливо, якщо йдеться про розсаду. Як зробити розчин для розсади з аспірину – розповість 24 Канал.

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Підживлення розсади розчином аспірину

Розчин аспірину добре підходить для пророщування насіння. Найкраще його використовувати для помідорів та болгарського перцю.



Таблетка аспірину / Фото Сім'я

Щоб приготувати суміш, треба розчинити таблетку з кількістю речовини 500 міліграмів у 3 літрах чистої води. Насіння треба розкласти таким чином, щоб рідина покрила його десь на 1 сантиметр. Також можна пророщувати насінини на ваті, попередньо змоченій у цьому розчині.

з кількістю речовини 500 міліграмів у 3 літрах чистої води. Насіння треба розкласти таким чином, щоб рідина покрила його десь на 1 сантиметр. Також можна пророщувати насінини на ваті, попередньо змоченій у цьому розчині. Аспірин можна використати, щоб вберегти насіння від гнилі та інших шкідливих речовин. Він має протизапальну дію, тому цим розчином обробляють розсаду. Варто зазначити, що аспірин не є натуральним препаратом, але містить менше хімії, ніж інші куплені добрива.

та інших шкідливих речовин. Він має протизапальну дію, тому цим розчином обробляють розсаду. Варто зазначити, що аспірин не є натуральним препаратом, але містить менше хімії, ніж інші куплені добрива. Розсаду варто поливати аспірином на 5-6 день після сходів. Коли пагони стануть більшими, їх потрібно пересадити у велику посудину. На 3 день після пересадки знову поливаємо. За 1 тиждень до висадки розсади помідорів або перцю у відкриту землю, треба полити її втретє.



Поливання розсади / Фото Pinterest