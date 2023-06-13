Бренди декоративної косметики значно просунулися в розвитку за останній час – деякі з них пропонують мало не 40 відтінків тональних основ. Тепер підібрати ідеальний засіб під колір своєї шкіри можливо, але складно.
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Визначте свій колір шкіри
Найперше, з чого слід почати – визначити свій колір шкіри. Вона може варіюватися від дуже світлого до світлого, середнього та темного. Абсолютно нормально, якщо тон шкіри нерівномірний. У такому разі потрібно орієнтуватися на лінію щелепи – вона найкращий індикатор природного відтінку шкіри.
Визначте підтон
Підтон – це відтінок шкіри, який може бути холодним або теплим. Володіючи такою інформацією про вашу шкіру, можна з легкістю підбирати не тільки тональну основу, але й інші продукти – помаду, рум’яна, тіні.
Найлегше визначити підтон можна за кольором ваших вен. Якщо вони фіолетово-сині – значить у вас холодні відтінки шкіри. Зеленуваті вени свідчать про теплий підтон. Блакитно-зелені вени – значить у вас нейтральний підтон. Обирайте тональний відповідно – людям з холодним тоном підійдуть рожеві відтінки, з теплим – персикові та жовтуваті. Нейтральному кольору шкіри – відповідний засіб.
Як підібрати тональний крем / Фото Pexels
Як вибрати свій відтінок
Виберіть кілька відтінків засобу та підбирайте найкращий за допомогою методів нижче.
- Нанесіть трохи засобу точково та розтушуйте до лінії волосся – на щоки та до лінії шиї. Якщо ви помітили, що шия світліше за обличчя, то обирайте світліший тон, щоб кольори збігалися. У будь-якому випадку колір шкіри можна зробити більш теплим за допомогою бронзера.
- Багато хто наносить тон для перевірки на передпліччя, але насправді там шкіра трохи темніша. Краще підбирати його, наносячи на шкіру біля грудей.
- Існує сучасний метод, завдяки якому можна не хвилюватись через мікроби та навіть не виходити з дому. Чимало брендів створили інструменти віртуальної реальності, що дозволяють підібрати тональну основу, "приміряючи" через камеру й селфі.
Варто пам'ятати й про деякі нюанси. Зокрема, тональна основа може окислюватися. Також правильний відтінок слід підбирати при хорошому освітленні.
Що ще важливо при підбору тонального крему
- Виберіть рівень покриття. Воно може бути легким, середнім або повним. Засоби з щільним перекриттям потрібні лиш для вечірніх макіяжів або за потреби перекрити недоліки шкіри. Для всіх інших випадків буде достатнім легке й середнє покриття.
- Враховуйте тип шкіри. Комбінованій та жирній шкірі більше підходять матові тональні основи. Нормальній та сухій – зволожувальні засоби з сатиновим фінішем.
- Адаптовуйте тональні засоби до змін шкіри. Наприклад, влітку шкіра більш засмагла – у такому разі потрібен тепліший колір, а взимку – навпаки.