Бренди декоративної косметики значно просунулися в розвитку за останній час – деякі з них пропонують мало не 40 відтінків тональних основ. Тепер підібрати ідеальний засіб під колір своєї шкіри можливо, але складно.

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Визначте свій колір шкіри

Найперше, з чого слід почати – визначити свій колір шкіри. Вона може варіюватися від дуже світлого до світлого, середнього та темного. Абсолютно нормально, якщо тон шкіри нерівномірний. У такому разі потрібно орієнтуватися на лінію щелепи – вона найкращий індикатор природного відтінку шкіри.

Визначте підтон

Підтон – це відтінок шкіри, який може бути холодним або теплим. Володіючи такою інформацією про вашу шкіру, можна з легкістю підбирати не тільки тональну основу, але й інші продукти – помаду, рум’яна, тіні.

Найлегше визначити підтон можна за кольором ваших вен. Якщо вони фіолетово-сині – значить у вас холодні відтінки шкіри. Зеленуваті вени свідчать про теплий підтон. Блакитно-зелені вени – значить у вас нейтральний підтон. Обирайте тональний відповідно – людям з холодним тоном підійдуть рожеві відтінки, з теплим – персикові та жовтуваті. Нейтральному кольору шкіри – відповідний засіб.



Як підібрати тональний крем / Фото Pexels

Як вибрати свій відтінок

Виберіть кілька відтінків засобу та підбирайте найкращий за допомогою методів нижче.

Нанесіть трохи засобу точково та розтушуйте до лінії волосся – на щоки та до лінії шиї. Якщо ви помітили, що шия світліше за обличчя, то обирайте світліший тон, щоб кольори збігалися. У будь-якому випадку колір шкіри можна зробити більш теплим за допомогою бронзера. Багато хто наносить тон для перевірки на передпліччя, але насправді там шкіра трохи темніша. Краще підбирати його, наносячи на шкіру біля грудей. Існує сучасний метод, завдяки якому можна не хвилюватись через мікроби та навіть не виходити з дому. Чимало брендів створили інструменти віртуальної реальності, що дозволяють підібрати тональну основу, "приміряючи" через камеру й селфі.

Варто пам'ятати й про деякі нюанси. Зокрема, тональна основа може окислюватися. Також правильний відтінок слід підбирати при хорошому освітленні.

Що ще важливо при підбору тонального крему