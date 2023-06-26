Червона помада непідвладна часу, що доводять світові зірки упродовж років. Та найважливіше – підібрати правильний відтінок червоної помади до свого тону шкіри.

Дивіться також Постійно січуться кінчики: хитрощі від експертів, які вирішать проблему

Шкіра обличчя має тон та півтони (кольори – червоний, синій, жовтий), що створюють саме ваш колір. Вони визначають, чи ваша шкіра має теплий, холодний або нейтральний відтінок. Жовтий та персиковий – теплі тони, рожеві й сині – холодні. Поєднання двох може утворювати нейтральний відтінок.

Щоб визначити свій відтінок шкіри, можна поглянути на вени. Якщо вони зеленуватого кольору, то у вас тепла шкіра, блакитні й сірі – холодна. Також зверніть увагу, якщо після довгого перебування на сонці шкіра засмагає, скоріш за все, у вас теплий підтон. Якщо шкіра схильна до почервонінь – підтон холодний.

Яка помада підійде холодному підтону

Для холодних тонів шкіри підійде помада червоних кольорів з синюватим відтінком. Щоб визначити, тепла помада чи холодна, нанесіть тонкий шар на руку. Якщо вона нагадує рожевий колір – це помада з холодним відтінком. Володарки темнішої шкіри можуть обирати сливові кольори.



Ель Фаннінг з холодною помадою / Фото з інстаграму Ель Фаннінг

Помада для теплих тонів

Теплі червоні кольори помад – це персикові, цегляні, помаранчеві та золотаві відтінки. Саме вони найкраще підкреслять теплий підтон шкіри.



Тепла помада на Бейонсе / Фото з інстаграму Бейонсе

Помада для нейтрального тону

Володарки шкіри з нейтральним підтоном можуть використовувати червоні помади від темних до світлих, від персикових до синюватих. Найкраще на таких дівчатах і жінках виглядатиме класична червона помада – її часто підписують як True Red.



Меган Фокс з нейтральною помадою / Фото з інстаграму Меган Фокс