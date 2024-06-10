LifeStyle 24 підготував декілька способів, як можна гарно привітати зі святом, але так, щоб це не було банально. Зберігайте корисні поради та ідеї.

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Відеопривітання для людей на відстані

Зараз багато українців перебувають далеко одне від одного, адже люди після початку повномасштабного вторгнення виїхали за кордон. Тож можна записати зворушливе відео, у якому зібрати усіх близьких винуватця урочистості та доповнити його спільними фотографіями.

Творчий подарунок

Якщо ви творча людина, то саме час вмикати свою фантазію. Складіть вірш, напишіть пісню або спечіть щось смачненьке – залежить від ваших вмінь. Подарунок, зроблений своїми руками, точно вразить рідних та друзів.

Як цікаво привітати зі святом / Фото Canva

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Організуйте день народження або інше свято

Організація святкування потребує багато енергії та сил, тому можете взяти на себе цю відповідальність, щоб зняти вантаж з плечей головного учасника події. Аби створити ще більший ефект, варто робити все таємно.

Влаштуйте поїздку мрії

Літо – чудовий час, щоб подорожувати Україною та світом. Подумайте, куди давно хотіла потрапити ваша близька людина та здійсніть її мрію. Аби не було сумно, можете вирушити у дорогу всією компанією і відсвяткувати разом там.

Заплануйте цікавий квест

Останніми роками квести стали дуже популярними, тож ідей є безліч. Візьміть до уваги вподобання людини та влаштуйте на свято щось цікаве. Так день пройде активно, а потім можна запланувати спокійну та смачну вечерю.