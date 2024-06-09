Допоможе обрати чудове привітання для іменинників LifeStyle 24. У матеріалі ви знайдете короткі побажання для своїх близьких людей.

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Короткі та гарні привітання з днем народження

З днем народження! Нехай твоє життя буде супер'яскравим та насиченим!

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Вітаю з днем народження! Бажаю, щоб кожен момент твого життя був наповнений радістю та щастям.

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З днем народження! Нехай кожен день приносить тобі нові досягнення та радісні миті.

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Вітаю з особливим днем! Нехай цей рік буде сповнений незабутніх подій та неймовірних вражень.

Листівка з днем народження / Фото ForKids

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Щиро вітаю з днем народження! Бажаю, щоб твоє життя було наповнене коханням, успіхами та великими досягненнями.

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З днем народження! Бажаю, щоб усі твої мрії здійснилися, а щастя було вірним супутником у житті.

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Вітаю з днем народження! Нехай кожен твій крок буде направлений до щасливого майбутнього, а доля приносить лише гарні подарунки.

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Вітаю з особливим днем! Нехай ця дата принесе тобі безмежну радість, незабутні враження та величезну порцію кохання.

Листівка з днем народження / Фото "Побажайко"

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Щиро вітаю з днем народження! Бажаю, щоб кожен момент твого життя був сповнений радості, сміху та неймовірних подій.

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З днем народження! Хай твоє життя буде як яскраве свято, яке не має кінця, а щастя завжди супроводжує по житті.