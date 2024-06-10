LifeStyle 24 подготовил несколько способов, как можно хорошо поздравить с праздником, но так, чтобы это не было банально. Сохраняйте полезные советы и идеи.

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Видео поздравление для людей на расстоянии

Сейчас многие украинцы находятся далеко друг от друга, ведь люди после начала полномасштабного вторжения выехали за границу. Поэтому можно записать трогательное видео, в котором собрать всех близких виновника торжества и дополнить его совместными фотографиями.

Творческий подарок

Если вы творческий человек, то самое время включать свою фантазию. Сочините стих, напишите песню или испеките что-то вкусненькое – зависит от ваших умений. Подарок, сделанный своими руками, точно поразит родных и друзей.

Как интересно поздравить с праздником / Фото Canva

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Организуйте день рождения или другой праздник

Организация празднования требует много энергии и сил, поэтому можете взять на себя эту ответственность, чтобы снять груз с плеч главного участника события. Чтобы создать еще больший эффект, стоит делать все тайно.

Устройте поездку мечты

Лето – прекрасное время, чтобы путешествовать по Украине и миру. Подумайте, куда давно хотел попасть ваш близкий человек и осуществите его мечту. Чтобы не было грустно, можете отправиться в дорогу всей компанией и отпраздновать вместе там.

Запланируйте интересный квест

В последние годы квесты стали очень популярными, поэтому идей есть множество. Примите во внимание предпочтения человека и устройте на праздник что-то интересное. Так день пройдет активно, а потом можно запланировать спокойный и вкусный ужин.