6 неочікуваних способів, як охолодити квартиру без кондиціонера

28 червня 2023, 16:03
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Зараз літо у самому розпалі, попереду нас чекає ще два спекотні місяці: липень та серпень. Отже, потрібно знати, як захистити себе від високих температур.

Навіть якщо на вулиці – страшенно тепло, але ви не хочете такої самої долі у вашій квартирі, то вихід є. Яким чином охолодити квартиру без кондиціонера – розкаже 24 Канал.

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Як охолодити приміщення без кондиціонера

  • Найпростіший спосіб позбутися спеки у квартирі – позакривати всі вікна та двері. Адже таким чином, у приміщення не буде потрапляти гаряче розігріте повітря, а отже – температура буде триматись одного рівня. Провітрювати можна рано вранці або пізно ввечері. 


Вікно / Фото "Пластикові вікна"

  • Сонцезахисна плівка – хороший метод, бо вона пропускає частину променів, щоб до квартири потрапляло світло, але водночас затримує спеку. Не хвилюйтесь, що вам не буде видно нічого з вікна, стане трохи тьмяніше, але ви все будете бачити.


Сонцезахисна плівка / Фото Balcon.co.ua

  • Жалюзі, ролети або інші схожі засоби будуть дуже помічними у такій справі. Вони відбиватимуть більшу частину сонячних променів. 


Жалюзі / Фото Hitsan.ua

  • Спосіб, який не потребує великих витрат чи зусиль – набрати пляшки з водою. Та просто порозставляйте їх по квартирі. Також можна набрати води у миски та додати льоду. Повітря у квартирі завдяки такому методу буде залишатись свіжим. 


Пляшки з водою / Фото "Котел в домі"

  • Пам'ятайте про електричні прилади, вони забирають дуже багато енергії, а тому – прогрівають приміщення до високих температур. По можливості, старайтесь електричні вимикати прилади, якими не користуєтесь – тостер, чайник, ноутбук. 


Електричні прилади / Фото Ukrhealth.net

  • Зніміть всі килими та пледи, які є у вашому домі. Влітку вони не лише накопичують пил, але й затримують тепло в будь-якому приміщенні. Якщо ви це зробите – то результат не змусить вас чекати.


Килим / Фото Bed4you

Автор: Вікторія Козар