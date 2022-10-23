Як легко очистити спонжі для макіяжу: неймовірний спосіб

Спонжі для макіяжу постійно вбирають в себе величезну кількість тональної основи та серйозно забруднюються. Щоб не наражати свою шкіру на небезпеку та якісно наносити макіяж, спонжі треба регулярно чистити.

Вимивати спонжі вручну доволі важко – залишається багато тональної основи, яка провокує утворення шкідливих бактерій. Тому для тих, хто не хоче годинами вимивати свої косметичні атрибути, винайшли ідеальний швидкий та дієвий метод.

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Така хитрість допоможе очистити спонжі від крему, тональної основи, пудри та консилера за лічені хвилини без жодних зусиль.

Для того, щоб попрати спонжі для макіяжу, потрібні лише:

Склянка чи чашка без алюмінієвих чи позолочених вставок;

Забруднений спонж;

Вода;

Мийний засіб (спеціальний чи кухонний);

Мікрохвильова піч.

Як помити спонжі за 5 хвилин / Фото Unsplash

Як очистити спонжі в мікрохвильовці

До чашки чи кухля треба налити воду та ретельно перемішати її з мийним засобом для спонжів чи посуду. Після цього треба покласти до місткості забруднені спонжі та добряче просочити їх мильною водою – губчаста структура спонжів добре набирає вологу.

Після цього чашку зі спонжами всередині треба поставити в мікрохвильовку на звичайний режим розігріву на 2 – 3 хвилини.

Відкрийте дверцята мікрохвильовки та дайте воді зі спонжами трохи остигнути. Після цього спонжі треба ретельно промити з очищувальним засобом та прополоскати у воді.

Як помити спонжі за 5 хвилин / Фото Unsplash