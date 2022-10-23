Вымывать спонжи вручную довольно трудно – остается много тонального крема, что провоцирует образование вредных бактерий. Поэтому для тех, кто не хочет часами вымывать свои косметические инструменты, нашли идеальный быстрый и действенный метод.

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Такая хитрость поможет очистить спонжи от крема, основы, пудры и консилера за считанные минуты без труда.

Для того, чтобы постирать спонжи для макияжа, нужны только:

Стакан или чашка без алюминиевых или позолоченных вставок;

Загрязненный спонж;

Вода;

Моющее средство (специальное или кухонное);

Микроволновая печь.

Как вымыть спонжи за 5 минут / Фото Unsplash

Как очистить спонжи в микроволновке

В чашку или кружку нужно налить воду и тщательно перемешать ее с моющим средством для спонжей или посуды. После этого нужно положить в емкость загрязненные спонжи и хорошо пропитать их мыльной водой – губчатая структура хорошо набирает влагу.

После этого чашку со спонжами внутри следует поставить в микроволновку на обычный режим нагрева на 2-3 минуты.

Откройте дверцу микроволновки и дайте воде со спонжами немного остыть. После этого следует их тщательно промыть с очищающим средством и прополоскать в воде.

Как вымыть спонжи за 5 минут / Фото Unsplash