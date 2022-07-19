Кахельна плитка, яку зазвичай використовують у ванних кімнатах, часто забруднюється, втрачає свій натуральний колір та перестає бути гладкою через неприємний наліт.

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Наліт можна забрати за допомогою спеціальних мийних засобів для санвузлів або універсальних хімічних очисників, які підходять для усього.

Та не кожен господар чи господиня готові використовувати агресивну хімію – тим більше у ванній чи туалеті. Тож на допомогу приходять народні методи для очистки плитки.

Сода

Універсальний очисний засіб, який підходять майже для всіх поверхонь. Її очисний та абсорбуючий склад може забрати наліт з плитки.

Щоб очистити кахель:

Зволожте плитку;

Нанесіть трохи соди на вологу м'яку губку;

Протирайте плитку, додаючи на губку соду, коли це необхідно;

Не тріть кахель сильно – емальована поверхня може подряпатися;

Змийте залишки соди та нальоту теплою водою.

Сода може очистити плитку / Фото Unsplash

Оцет

Ще один мастодонт очистки може впоратися не тільки з нальотом від води, але і забрати запах цвілі.

Що треба робити для очищення оцтом:

Відкрийте вікна та включіть витяжку у ванній, щоб не нюхати специфічний оцтовий запах;

Змішайте 3 столові ложки оцту з 1 літром води;

Налийте розчин у пульверизатор;

Розприскайте оцет по поверхні плитки та залишіть на кілька хвилин;

Змийте розчин зі стінок губкою та теплою водою.

Оцет треба налити у пульверизатор / Фото Unsplash

Лимонна кислота

Кислота в гранулах може очистити плитку від нальоту та білого накипу, який залишається від води.

Щоб очистити кахель таким методом:

Зволожте плитку водою;

Вологу губку вмочіть у лимонну кислоту;

Нанесіть лимонну кислоту на забруднені ділянки та обережно потріть;

Залиште плитку в кислоті на кілька хвилин;

Промийте кахель теплою водою та обережно протріть губкою.

Лимонна кислота як очисний засіб / Фото depositphotos

Чого не варто робити при очищенні плитки