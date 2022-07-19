Изразцовая плитка, которую обычно используют в ванных комнатах, часто загрязняется, теряет свой натуральный цвет и перестает быть гладкой из-за неприятного налета.
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Налет можно убрать с помощью специальных моющих средств для санузлов или универсальных химических очистителей, подходящих для всего.
Но не каждый хозяин готов использовать агрессивную химию – тем более в ванной или туалете. На помощь приходят народные методы для очистки плитки.
Сода
Универсальное очистное средство, которое подходит почти для всех поверхностей. Ее очистительный и абсорбирующий состав может убрать налет из плитки.
Чтобы очистить кафель:
- Увлажните плитку;
- Нанесите немного соды на влажную мягкую губку;
- Протирайте плитку, добавляя на губку соду, когда это нужно;
- Не трите кафель сильно – эмалированная поверхность может поцарапаться;
- Смойте остатки соды и налета теплой водой.
Сода может очистить плитку / Фото Unsplash
Уксус
Еще один мастодонт очистки может справиться не только с налетом от воды, но и унести запах плесени.
Что нужно делать для очищения уксусом:
- Откройте окна и включите в ванной вытяжку, чтобы не нюхать специфический уксусный запах;
- Смешайте 3 столовых ложки уксуса с 1 литром воды;
- Налейте раствор в пульверизатор;
- Разбрызгайте уксус по поверхности плитки и оставьте на несколько минут;
- Смойте раствор со стен губкой и теплой водой.
Уксус нужно налить в пульверизатор / Фото Unsplash
Лимонная кислота
Кислота в гранулах может очистить плитку от налета и белой накипи, которая остается от воды.
Чтобы очистить кафель следующим способом:
- Увлажните плитку водой;
- Влажную губку обмакните в лимонную кислоту;
- Нанесите лимонную кислоту на загрязненные участки и осторожно потрите;
- Оставьте плитку в кислоте на несколько минут;
- Промойте кафель теплой водой и осторожно протрите губкой.
Лимонная кислота как очистительное средство / Фото depositphotos
Чего не стоит делать при очищении плитки
- Ни при каких условиях не используйте очистительные средства с абразивами – так вы повредите плитку, кафель не будет блестящим и будет иметь царапины.
- Не делайте уборку голыми руками – всегда надевайте резиновые перчатки.
- Не оставляйте плитку после очищения влажной – кафель надо тщательно протереть досуха.