Изразцовая плитка, которую обычно используют в ванных комнатах, часто загрязняется, теряет свой натуральный цвет и перестает быть гладкой из-за неприятного налета.

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Налет можно убрать с помощью специальных моющих средств для санузлов или универсальных химических очистителей, подходящих для всего.

Но не каждый хозяин готов использовать агрессивную химию – тем более в ванной или туалете. На помощь приходят народные методы для очистки плитки.

Сода

Универсальное очистное средство, которое подходит почти для всех поверхностей. Ее очистительный и абсорбирующий состав может убрать налет из плитки.

Чтобы очистить кафель:

Увлажните плитку;

Нанесите немного соды на влажную мягкую губку;

Протирайте плитку, добавляя на губку соду, когда это нужно;

Не трите кафель сильно – эмалированная поверхность может поцарапаться;

Смойте остатки соды и налета теплой водой.

Сода может очистить плитку / Фото Unsplash

Уксус

Еще один мастодонт очистки может справиться не только с налетом от воды, но и унести запах плесени.

Что нужно делать для очищения уксусом:

Откройте окна и включите в ванной вытяжку, чтобы не нюхать специфический уксусный запах;

Смешайте 3 столовых ложки уксуса с 1 литром воды;

Налейте раствор в пульверизатор;

Разбрызгайте уксус по поверхности плитки и оставьте на несколько минут;

Смойте раствор со стен губкой и теплой водой.

Уксус нужно налить в пульверизатор / Фото Unsplash

Лимонная кислота

Кислота в гранулах может очистить плитку от налета и белой накипи, которая остается от воды.

Чтобы очистить кафель следующим способом:

Увлажните плитку водой;

Влажную губку обмакните в лимонную кислоту;

Нанесите лимонную кислоту на загрязненные участки и осторожно потрите;

Оставьте плитку в кислоте на несколько минут;

Промойте кафель теплой водой и осторожно протрите губкой.

Лимонная кислота как очистительное средство / Фото depositphotos

Чего не стоит делать при очищении плитки