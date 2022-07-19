Изразцовая плитка, которую обычно используют в ванных комнатах, часто загрязняется, теряет свой натуральный цвет и перестает быть гладкой из-за неприятного налета.

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Налет можно убрать с помощью специальных моющих средств для санузлов или универсальных химических очистителей, подходящих для всего.

Но не каждый хозяин готов использовать агрессивную химию – тем более в ванной или туалете. На помощь приходят народные методы для очистки плитки.

Сода

Универсальное очистное средство, которое подходит почти для всех поверхностей. Ее очистительный и абсорбирующий состав может убрать налет из плитки.

Чтобы очистить кафель:

  • Увлажните плитку;
  • Нанесите немного соды на влажную мягкую губку;
  • Протирайте плитку, добавляя на губку соду, когда это нужно;
  • Не трите кафель сильно – эмалированная поверхность может поцарапаться;
  • Смойте остатки соды и налета теплой водой.

Стиральный порошок

Сода может очистить плитку / Фото Unsplash

Уксус

Еще один мастодонт очистки может справиться не только с налетом от воды, но и унести запах плесени.

Что нужно делать для очищения уксусом:

  • Откройте окна и включите в ванной вытяжку, чтобы не нюхать специфический уксусный запах;
  • Смешайте 3 столовых ложки уксуса с 1 литром воды;
  • Налейте раствор в пульверизатор;
  • Разбрызгайте уксус по поверхности плитки и оставьте на несколько минут;
  • Смойте раствор со стен губкой и теплой водой.

Уксус

Уксус нужно налить в пульверизатор / Фото Unsplash

Лимонная кислота

Кислота в гранулах может очистить плитку от налета и белой накипи, которая остается от воды.

Чтобы очистить кафель следующим способом:

  • Увлажните плитку водой;
  • Влажную губку обмакните в лимонную кислоту;
  • Нанесите лимонную кислоту на загрязненные участки и осторожно потрите;
  • Оставьте плитку в кислоте на несколько минут;
  • Промойте кафель теплой водой и осторожно протрите губкой.

Лимонная кислота

Лимонная кислота как очистительное средство / Фото depositphotos

Чего не стоит делать при очищении плитки

  • Ни при каких условиях не используйте очистительные средства с абразивами – так вы повредите плитку, кафель не будет блестящим и будет иметь царапины.
  • Не делайте уборку голыми руками – всегда надевайте резиновые перчатки.
  • Не оставляйте плитку после очищения влажной – кафель надо тщательно протереть досуха.