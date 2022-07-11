Іноді очищення унітаза не дає бажаних результатів – це спричинено неправильним підходом до забруднень, яких є декілька. Кожен бруд, який з'являється на стінках, потребує особливих методів та засобів, щоб його ефективно позбутися.

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Найбільш поширеними проблемами в туалеті є:

Вапняний наліт;

Іржа;

Відкладання сечового каменю.

Ці забруднення не тільки "крадуть" в унітаза свіжість та блиск, але і мають неприємний запах. Боротися з брудом можна кількома способами – за допомогою універсальних мийних засобів, які продаються в будь-якому магазині побутової хімії, або ж за допомогою домашніх методів. Останні підходять для тих, хто має алергічні реакції на хімічні компоненти, або для тих, хто має дітей чи домашніх тварин, яким хімія може зашкодити.

Зверніть увагу! Якщо ви все ж вирішили скористатися потужними мийними засобами, підготуйтеся до чищення унітаза – візьміть гумові рукавички, фартух та респіратор (якщо засоби для миття унітаза дуже агресивні). Забезпечте добре провітрювання санвузла.

Тож розглянемо "народні методи" для очищення туалету, які не є такими токсичними, але ефективно справляються із забрудненнями. Варто зауважити – такі методи підходять лише для несерйозних випадків, коли забруднення ще не в'їлися в стінки унітаза та не закам'яніли.

Сода та оцет

Це поєднання неодноразово показало свою ефективність не тільки в кулінарії, але і в очищенні проблемних ділянок. Щоби очистити унітаз за допомогою цієї суміші, треба взяти пачку соди та пляшку.

Зволожте стінки унітаза.

Засипте стінки унітаза содою, не залишаючи пустого місця. Не бійтеся переборщити з содою – чим більше продукту, тим більше шансів, що унітаз ефективно відмиється.

Залиште соду на стінках на пів години. Цей час виділяється для того, щоб сода вступила в реакцію із забрудненням, проникла в наліт та почала розпушувати його зсередини.

Потім полийте стінки з содою оцтом – реакція, яка зазвичай відбувається від поєднання цих компонентів, ще більше розм'якшить накип та бруд та зробить його максимально піддатливим.

Візьміть щітку та потріть бруд, який вже встиг розм'якнути. Після соди з оцтом він має легко відтиратися.

Після очищення обов'язково треба промити унітаз – для цього підійде як вода зі шлангу, так і кілька змиттів води в самому унітазі.

Сода та оцет допоможуть очистити унітаз / Фото Unsplash

Пральний порошок

На диво, пральний порошок ефективно справляється із забруденнями унітаза та вже завоював довіру господарів та господинь. Для очищення унітаза підійде як звичайний порошок для одягу, так і відбілюючий порошок.

Його можна використати двома способами:

Залишити на ніч – просто засипати пральний порошок до унітаза та не чіпати до наступного ранку. Змивати порошок не треба. Щоб досягти кращого результату та тримати унітаз свіжив якнайдовше, можна повторювати процедуру кілька днів поспіль.

Насипати на стінки – як і з содою, треба змочити стінки та насипати на них шар прального порошку. Почекайте пів години, або трохи більше, потріть стінки унітаза та змийте воду.

Пральний порошок може очистити унітаз / Фото Unsplash

Лимонна кислота та деревна зола

Візьмість дві пачки лимонної кислоти та стільки ж деревної золи. Змішайте обидва продукти до однорідної маси.

Зволожіть стінки унітаза та рівномірно засипте суміш. Залиште унітаз з очищувачем на ніч.

Після цього потріть унітаз щіткою та ретельно проймийте водою.

Лимонна кислота як очисний засіб / Фото depositphotos

Лимонну кислоту можна використовувати і окремо.

Для цього:

Зволожіть стінки унітаза;

Прикладіть вологі клаптики тканини, яку не шкода, або туалетний папір по всій площі унітаза;

Насипте на тканину лимонну кислоту та залишіть на пів години;

Змийте водою залишки бруду, попередньо витягнучи папір чи тканину.

Гірчичний порошок, лимонна кислота та крохмаль

Для такого мийного засобу треба взяти:

2 столові ложки сухого гірчичного порошку;

2 столові ложки лимонної кислоти;

4 столові ложки крохмалю.

Змішайте ці компоненти та потроху заливайте туди воду, щоб утворилася своєрідна паста.

Зволожте стінки унітаза, натягніть рукавиці та втираючими рухами нанесіть суміш. Очищвач має бути рівномірно розподілений по всій площі унітаза.

Залиште суміш на пів години, потріть та змийте залишки бруду водою.

Гірчиця впорається із забрудненнями / Фото ukrmedia