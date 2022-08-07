24 канал підібрав кілька методів для очищення решіток та стінок гриля – так прилад прослужить вам довше та не зіпсує ваші страви.
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Як очистити внутрішню частину гриля
Місткість гриля, в якій лежать дрова, залишає на собі багато вугільного пороху. Пригорілі часточки від жиру та вугілля треба відтирати жорсткою металевою щіткою та водою з мийним засобом.
Як почистити решітку гриля
Чистити решітку гриля, де готується їжа, треба одразу після кожного приготування. Перед тим необхідно зачекати, як гриль остигне.
Як і внутрішні стінки гриля, решітку треба мити металевою щіткою. Мийні засоби, на жаль, не працюють з пригорілими та застарілими жирними плямами. Тож якщо за допомогою щітки не виходить очистити решітку, можна скористатися такими методами:
- Попередній розігрів решіток – прогрійте гриль та, поки він гарячий, обережно почистьте щіткою з довгою ручкою. Дайте решітці охолонути та промийте водою.
- Замочування – візьміть решітку та покладіть її у гарячу воду. Дайте відмокнути до остигання та розтріть йоржиком чи металевою щіткою.
- Підручні матеріали – за допомогою домашніх засобів можна очистити пригорілий жир.
Як почистити гриль / Фото Unsplash
Газована вода
Кока-кола та пепсі-кола можуть допомогти розщепити жирні залишки та очистити металеву решітку.
Щоб очистити решітку, треба:
- Покласти решітку у поліетиленовий пакет;
- Потрусіть газовану воду та вилийте у пакет з решіткою;
- Залиште на годину та очистите решітку металевою щіткою.
Як почистити гриль / Фото Unsplash
Сода та оцет
Так само, як і газована вода, суміш соди та оцту можуть очистити решітку.
- Змішайте соду, оцет та воду у рівних пропорціях та залийте розчином решітку.
- Залиште на певний час та почистьте.
Як почистити гриль / Фото Unsplash