24 канал підібрав кілька методів для очищення решіток та стінок гриля – так прилад прослужить вам довше та не зіпсує ваші страви.

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Як очистити внутрішню частину гриля

Місткість гриля, в якій лежать дрова, залишає на собі багато вугільного пороху. Пригорілі часточки від жиру та вугілля треба відтирати жорсткою металевою щіткою та водою з мийним засобом.

Як почистити решітку гриля

Чистити решітку гриля, де готується їжа, треба одразу після кожного приготування. Перед тим необхідно зачекати, як гриль остигне.

Як і внутрішні стінки гриля, решітку треба мити металевою щіткою. Мийні засоби, на жаль, не працюють з пригорілими та застарілими жирними плямами. Тож якщо за допомогою щітки не виходить очистити решітку, можна скористатися такими методами:

  • Попередній розігрів решіток – прогрійте гриль та, поки він гарячий, обережно почистьте щіткою з довгою ручкою. Дайте решітці охолонути та промийте водою.
  • Замочування – візьміть решітку та покладіть її у гарячу воду. Дайте відмокнути до остигання та розтріть йоржиком чи металевою щіткою.
  • Підручні матеріали – за допомогою домашніх засобів можна очистити пригорілий жир.

Гриль

Як почистити гриль / Фото Unsplash

Газована вода

Кока-кола та пепсі-кола можуть допомогти розщепити жирні залишки та очистити металеву решітку.

Щоб очистити решітку, треба:

  • Покласти решітку у поліетиленовий пакет;
  • Потрусіть газовану воду та вилийте у пакет з решіткою;
  • Залиште на годину та очистите решітку металевою щіткою.

Кока кола

Як почистити гриль / Фото Unsplash

Сода та оцет

Так само, як і газована вода, суміш соди та оцту можуть очистити решітку.

  • Змішайте соду, оцет та воду у рівних пропорціях та залийте розчином решітку.
  • Залиште на певний час та почистьте.

Сода

Як почистити гриль / Фото Unsplash