24 канал підібрав кілька методів для очищення решіток та стінок гриля – так прилад прослужить вам довше та не зіпсує ваші страви.

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Як очистити внутрішню частину гриля

Місткість гриля, в якій лежать дрова, залишає на собі багато вугільного пороху. Пригорілі часточки від жиру та вугілля треба відтирати жорсткою металевою щіткою та водою з мийним засобом.

Зверніть увагу! Мити внутрішню сторону гриля треба виключно після повного охолодження інакше ви ризикуєте обпектися.

Як почистити решітку гриля

Чистити решітку гриля, де готується їжа, треба одразу після кожного приготування. Перед тим необхідно зачекати, як гриль остигне.

Як і внутрішні стінки гриля, решітку треба мити металевою щіткою. Мийні засоби, на жаль, не працюють з пригорілими та застарілими жирними плямами. Тож якщо за допомогою щітки не виходить очистити решітку, можна скористатися такими методами:

Попередній розігрів решіток – прогрійте гриль та, поки він гарячий, обережно почистьте щіткою з довгою ручкою. Дайте решітці охолонути та промийте водою.

Замочування – візьміть решітку та покладіть її у гарячу воду. Дайте відмокнути до остигання та розтріть йоржиком чи металевою щіткою.

Підручні матеріали – за допомогою домашніх засобів можна очистити пригорілий жир.

Як почистити гриль / Фото Unsplash

Газована вода

Кока-кола та пепсі-кола можуть допомогти розщепити жирні залишки та очистити металеву решітку.

Щоб очистити решітку, треба:

Покласти решітку у поліетиленовий пакет;

Потрусіть газовану воду та вилийте у пакет з решіткою;

Залиште на годину та очистите решітку металевою щіткою.

Як почистити гриль / Фото Unsplash

Сода та оцет

Так само, як і газована вода, суміш соди та оцту можуть очистити решітку.

Змішайте соду, оцет та воду у рівних пропорціях та залийте розчином решітку.

Залиште на певний час та почистьте.

Як почистити гриль / Фото Unsplash