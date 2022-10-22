24 канал подобрал несколько методов очистки решеток и стенок гриля – так прибор прослужит вам дольше и не испортит ваши блюда.
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Как очистить внутреннюю часть гриля
Емкость гриля, в которой лежат дрова, оставляет на себе много угольного пороха. Пригоревшие кусочки от жира и угля необходимо оттирать жесткой металлической щеткой и водой с моющим средством.
Как почистить решетку гриля
Чистить решетку гриля, где готовится еда, необходимо сразу после каждого приготовления. Перед тем нужно подождать, пока гриль остынет.
Как и внутренние стенки гриля, решетку следует мыть металлической щеткой. Моющие средства, к сожалению, не работают с пригоревшими и устаревшими жирными пятнами. Так что если с помощью щетки не выходит очистить решетку, можно воспользоваться следующими методами:
- Предварительный разогрев решетку – прогрейте гриль и пока он горячий, осторожно почистите щеткой с длинной ручкой. Дайте решетке остыть и промойте водой.
- Замачивание – возьмите решетку и положите в горячую воду. Дайте отмокнуть до остывания и протрите ершиком или металлической щеткой.
- Подручные материалы – с помощью домашних средств можно очистить пригоревший жир.
Как почистить гриль / Фото Unsplash
Газированная вода
Кока-кола и пепси-кола могут помочь расщепить жирные остатки и очистить металлическую решетку.
Чтобы очистить решетку, нужно:
- Положить решетку в полиэтиленовый пакет;
- Потрясите газировку и вылейте в пакет с решеткой;
- Оставьте на час и очистите металлическую щетку.
Как почистить гриль / Фото Unsplash
Сода и уксус
Так же, как и газировка, смесь соды и уксуса могут очистить решетку.
- Смешайте соду, уксус и воду в равных пропорциях и залейте решетку раствором.
- Оставьте на время и почистите.
Как почистить гриль / Фото Unsplash