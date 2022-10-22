24 канал подобрал несколько методов очистки решеток и стенок гриля – так прибор прослужит вам дольше и не испортит ваши блюда.

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Как очистить внутреннюю часть гриля

Емкость гриля, в которой лежат дрова, оставляет на себе много угольного пороха. Пригоревшие кусочки от жира и угля необходимо оттирать жесткой металлической щеткой и водой с моющим средством.

Как почистить решетку гриля

Чистить решетку гриля, где готовится еда, необходимо сразу после каждого приготовления. Перед тем нужно подождать, пока гриль остынет.

Как и внутренние стенки гриля, решетку следует мыть металлической щеткой. Моющие средства, к сожалению, не работают с пригоревшими и устаревшими жирными пятнами. Так что если с помощью щетки не выходит очистить решетку, можно воспользоваться следующими методами:

  • Предварительный разогрев решетку – прогрейте гриль и пока он горячий, осторожно почистите щеткой с длинной ручкой. Дайте решетке остыть и промойте водой.
  • Замачивание – возьмите решетку и положите в горячую воду. Дайте отмокнуть до остывания и протрите ершиком или металлической щеткой.
  • Подручные материалы – с помощью домашних средств можно очистить пригоревший жир.

Как почистить гриль / Фото Unsplash

Газированная вода

Кока-кола и пепси-кола могут помочь расщепить жирные остатки и очистить металлическую решетку.

Чтобы очистить решетку, нужно:

  • Положить решетку в полиэтиленовый пакет;
  • Потрясите газировку и вылейте в пакет с решеткой;
  • Оставьте на час и очистите металлическую щетку.

Как почистить гриль / Фото Unsplash

Сода и уксус

Так же, как и газировка, смесь соды и уксуса могут очистить решетку.

  • Смешайте соду, уксус и воду в равных пропорциях и залейте решетку раствором.
  • Оставьте на время и почистите.

Как почистить гриль / Фото Unsplash