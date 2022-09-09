Щоб очистити електрочайник, достатньо сходити у будь-який магазин побутової хімії. Проте існує кілька народних методів, які працюють не гірше за хімікати – ними господині та господарі користуються, оскільки очищення таким чином не токсичне та швидке, повідомляє 24 канал.

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Лимонна кислота

Кислоти лимона ефективні при нальоті на будь-якій поверхні, і чудово справляються з електричними чайниками.

Щоб очистити внутрішні стінки чайника, треба:

  • Розмішати 1 – 2 столові ложки лимонної кислоти у 1 літрі води;
  • Наповнити електричний чайник розчином води та кислоти.
  • Увімкнути та довести до кипіння;
  • Почекати, щоб прилад та вода в ньому охолодилися;
  • Промити чайник водою.

Якщо лимонної кислоти немає вдома, для такого способу також підійде звичайний лимон. Замість лимонної кислоти у воду треба буде додати чверть свіжого лимона.

Чим можна відчистити чайник / Фото Unsplash

Сода

Кальцинована сода може ліквідувати будь-які залишки нальоту – незалежно від того, скільки часу вони перебувають на стінках чайника. Щоб очистити електрочайник, треба:

  • Скип'ятити воду в чайнику;
  • Засипати у воду 3 чайні ложки соди та ретельно перемішати;
  • Дати електричному чайнику з водою постояти пів години;
  • Вилити розчин та промити чайник.

Чим можна відчистити чайник / Фото Getty Images

Оцет

Хоч оцет має специфічний запах, він ефективно відмиває наліт від чайника та підходить для будь-яких типів приладів.

Як почистити електрочайник таким методом:

  • Розведіть 100 мілілітрів оцту у 1 літрі води.
  • Перелийте розчин в електричний чайник та прокип'ятіть.
  • Залиште відстоюватися на годину, поки кип'ячений розчин не охолоне.
  • Ретельно промийте чайник та кілька разів прополощіть.

Чим можна відчистити чайник / Фото Unsplash

Газована вода

Газовані напої можуть легко відмити накип на чайнику. Для очищення підійдуть напої CocaCola, Fanta або Sprite. Особливо дієвим є останній – цей напій не залишає барвникових плям.

Щоб очистити чайник:

  • Відкрийте газований напій та зачекайте, як гази вивітряться;
  • Залийте напій у електрочайник на половину;
  • Прокип'ятіть та зачекайте, як чайник остигне;
  • Вилийте розчин та ретельно промийте чайник.

Чим можна відчистити чайник / Фото Unsplash

Лимонна кислота та оцет

Якщо накип ніяк не прибирається з чайника, а класична очистка не підходить, варто поєднати оцет та лимонну кислоту – ця суміш може впоратися з найскладнішими нашаруваннями.

Щоб очистити прилад, треба:

  • Додати в 1 літр води 1 столову ложку лимонної кислоти.
  • Залити в електрочайник та прокип'ятити.
  • Дати охолонути та вилити воду;
  • Додати свіжу воду та розвести у ній пів склянки оцту.
  • Прокип'ятити чайник ще раз, і ще раз охолодити.
  • Кілька разів прополоскати чайник.