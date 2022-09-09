Щоб очистити електрочайник, достатньо сходити у будь-який магазин побутової хімії. Проте існує кілька народних методів, які працюють не гірше за хімікати – ними господині та господарі користуються, оскільки очищення таким чином не токсичне та швидке, повідомляє 24 канал.
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Лимонна кислота
Кислоти лимона ефективні при нальоті на будь-якій поверхні, і чудово справляються з електричними чайниками.
Щоб очистити внутрішні стінки чайника, треба:
- Розмішати 1 – 2 столові ложки лимонної кислоти у 1 літрі води;
- Наповнити електричний чайник розчином води та кислоти.
- Увімкнути та довести до кипіння;
- Почекати, щоб прилад та вода в ньому охолодилися;
- Промити чайник водою.
Якщо лимонної кислоти немає вдома, для такого способу також підійде звичайний лимон. Замість лимонної кислоти у воду треба буде додати чверть свіжого лимона.
Чим можна відчистити чайник / Фото Unsplash
Сода
Кальцинована сода може ліквідувати будь-які залишки нальоту – незалежно від того, скільки часу вони перебувають на стінках чайника. Щоб очистити електрочайник, треба:
- Скип'ятити воду в чайнику;
- Засипати у воду 3 чайні ложки соди та ретельно перемішати;
- Дати електричному чайнику з водою постояти пів години;
- Вилити розчин та промити чайник.
Чим можна відчистити чайник / Фото Getty Images
Оцет
Хоч оцет має специфічний запах, він ефективно відмиває наліт від чайника та підходить для будь-яких типів приладів.
Як почистити електрочайник таким методом:
- Розведіть 100 мілілітрів оцту у 1 літрі води.
- Перелийте розчин в електричний чайник та прокип'ятіть.
- Залиште відстоюватися на годину, поки кип'ячений розчин не охолоне.
- Ретельно промийте чайник та кілька разів прополощіть.
Чим можна відчистити чайник / Фото Unsplash
Газована вода
Газовані напої можуть легко відмити накип на чайнику. Для очищення підійдуть напої CocaCola, Fanta або Sprite. Особливо дієвим є останній – цей напій не залишає барвникових плям.
Щоб очистити чайник:
- Відкрийте газований напій та зачекайте, як гази вивітряться;
- Залийте напій у електрочайник на половину;
- Прокип'ятіть та зачекайте, як чайник остигне;
- Вилийте розчин та ретельно промийте чайник.
Чим можна відчистити чайник / Фото Unsplash
Лимонна кислота та оцет
Якщо накип ніяк не прибирається з чайника, а класична очистка не підходить, варто поєднати оцет та лимонну кислоту – ця суміш може впоратися з найскладнішими нашаруваннями.
Щоб очистити прилад, треба:
- Додати в 1 літр води 1 столову ложку лимонної кислоти.
- Залити в електрочайник та прокип'ятити.
- Дати охолонути та вилити воду;
- Додати свіжу воду та розвести у ній пів склянки оцту.
- Прокип'ятити чайник ще раз, і ще раз охолодити.
- Кілька разів прополоскати чайник.