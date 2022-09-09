Щоб очистити електрочайник, достатньо сходити у будь-який магазин побутової хімії. Проте існує кілька народних методів, які працюють не гірше за хімікати – ними господині та господарі користуються, оскільки очищення таким чином не токсичне та швидке, повідомляє 24 канал.

Читайте також Свіжість і сяйво: як ефективно почистити унітаз

Лимонна кислота

Кислоти лимона ефективні при нальоті на будь-якій поверхні, і чудово справляються з електричними чайниками.

Щоб очистити внутрішні стінки чайника, треба:

Розмішати 1 – 2 столові ложки лимонної кислоти у 1 літрі води;

Наповнити електричний чайник розчином води та кислоти.

Увімкнути та довести до кипіння;

Почекати, щоб прилад та вода в ньому охолодилися;

Промити чайник водою.

Якщо лимонної кислоти немає вдома, для такого способу також підійде звичайний лимон. Замість лимонної кислоти у воду треба буде додати чверть свіжого лимона.

Чим можна відчистити чайник / Фото Unsplash

Сода

Кальцинована сода може ліквідувати будь-які залишки нальоту – незалежно від того, скільки часу вони перебувають на стінках чайника. Щоб очистити електрочайник, треба:

Скип'ятити воду в чайнику;

Засипати у воду 3 чайні ложки соди та ретельно перемішати;

Дати електричному чайнику з водою постояти пів години;

Вилити розчин та промити чайник.

Чим можна відчистити чайник / Фото Getty Images

Оцет

Хоч оцет має специфічний запах, він ефективно відмиває наліт від чайника та підходить для будь-яких типів приладів.

Як почистити електрочайник таким методом:

Розведіть 100 мілілітрів оцту у 1 літрі води.

Перелийте розчин в електричний чайник та прокип'ятіть.

Залиште відстоюватися на годину, поки кип'ячений розчин не охолоне.

Ретельно промийте чайник та кілька разів прополощіть.

Чим можна відчистити чайник / Фото Unsplash

Газована вода

Газовані напої можуть легко відмити накип на чайнику. Для очищення підійдуть напої CocaCola, Fanta або Sprite. Особливо дієвим є останній – цей напій не залишає барвникових плям.

Щоб очистити чайник:

Відкрийте газований напій та зачекайте, як гази вивітряться;

Залийте напій у електрочайник на половину;

Прокип'ятіть та зачекайте, як чайник остигне;

Вилийте розчин та ретельно промийте чайник.

Чим можна відчистити чайник / Фото Unsplash

Лимонна кислота та оцет

Якщо накип ніяк не прибирається з чайника, а класична очистка не підходить, варто поєднати оцет та лимонну кислоту – ця суміш може впоратися з найскладнішими нашаруваннями.

Щоб очистити прилад, треба: