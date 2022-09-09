Чтобы очистить электрочайник, достаточно сходить в любой магазин бытовой химии. Однако существует несколько народных методов, которые работают не хуже химикатов – ими хозяйки пользуются, поскольку очищение таким образом не токсично и быстро, сообщает 24 канал.

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Лимонная кислота

Кислоты лимона эффективны при налете на любой поверхности и прекрасно справляются с электрическими чайниками.

Чтобы очистить внутренние стенки чайника, нужно:

Размешать 1 – 2 столовых ложки лимонной кислоты в 1 литре воды;

Наполнить чайник раствором воды и кислоты.

Включить и довести до кипения;

Подождать, чтобы прибор и вода в нем охладились;

Промыть чайник водой.

Если лимонной кислоты нет дома, для этого способа также подойдет обычный лимон. Вместо лимонной кислоты в воду нужно добавить четверть свежего лимона.

Чем можно отчистить чайник / Фото Unsplash

Сода

Кальцинированная сода может устранить какие-либо остатки налета – независимо от того, сколько времени они находятся на стенках чайника. Чтобы очистить электрочайник, нужно:

Вскипятить воду в чайнике;

Засыпать в воду 3 чайные ложки соды и тщательно перемешать;

Дать электрическому чайнику с водой постоять пол часа;

Вылить раствор и промыть чайник.

Чем можно отчистить чайник / Фото Getty Images

Уксус

Хотя уксус имеет специфический запах, он эффективно отмывает налет от чайника и подходит для любых типов приборов.

Как почистить электрочайник таким методом:

Разведите 100 миллилитров уксуса в 1 литре воды.

Перелейте раствор в чайник и прокипятите.

Оставьте отстаиваться на час, пока кипяченый раствор не остынет.

Тщательно промойте чайник и несколько раз прополощите.

Чем можно отчистить чайник / Фото Unsplash

Газированная вода

Газированные напитки могут легко отмыть накипь на чайнике. Для очищения подойдут напитки CocaCola, Fanta или Sprite. Особенно действенным является последний – этот напиток не оставляет пятен от красителя.

Чтобы очистить чайник:

Откройте газировку и подождите, как газы выветрятся;

Залейте напиток в электрочайник наполовину;

Прокипятите и подождите, как чайник остынет;

Вылейте раствор и тщательно промойте чайник.

Чем можно отчистить чайник / Фото Unsplash

Лимонная кислота и уксус

Если накипь никак не убирается с чайника, а классическая очистка не подходит, следует соединить уксус и лимонную кислоту – эта смесь может справиться со сложными наслоениями.

Чтобы очистить прибор, нужно: