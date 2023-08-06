Обираючи яйця в магазині, слід звернути увагу на маркування. За допомогою позначки можна буде зрозуміти, до якої групи вони відносяться. Так буде простіше вам обирати.

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Як обирати яйця за маркуванням

Букви Д та С на шкаралупі яєць ділять на 2 категорії:

Літера Д – означає дієтичні яйця. Такий продукт радять тримати в холодильнику впродовж 7 діб. Саме для того на яйцях штампують дату, коли курка знеслася.

Категорія із буквою С передбачає столові яйця. Після знесення куркою такий продукт зберігався тиждень. Позначка С дозволяє зберігати яйця в холодильнику впродовж 3 місяців. Вони не втратять користі за цей період.

Нерідко на шкаралупах можна помітити букви та цифри М, В, 0, 1, 2. З'ясуймо, що означають ці 5 категорій.

Буква М – передбачає маленькі яйця, їх вага всього – 35-44,9 грама.

– передбачає маленькі яйця, їх вага всього – 35-44,9 грама. Літера В – означає відбірні яйця, які важать понад 75 грамів.

– означає відбірні яйця, які важать понад 75 грамів. Цифра 0 ставиться на продуктах найвищої категорії. Вони важать десь 65−75,9 грамів.

ставиться на продуктах найвищої категорії. Вони важать десь 65−75,9 грамів. Цифра 1 тлумачить нам, що це яйця першої категорії. Їхня маса складає 55−64,9 грамів.

тлумачить нам, що це яйця першої категорії. Їхня маса складає 55−64,9 грамів. Цифра 2 свідчить, що ми бачимо перед собою яйця другої категорії з вагою 45−54,9 грама.

Крім цього стандартного маркування, на продуктах штампують товарний знак та назву виробника, номер партії. Зверху на обгортці яєць ми повинні чітко бачити термін придатності, назву й адреса виробника, умови зберігання.

Зверніть увагу, що в будь-яких рецептах, в яких передбачені яйця, мають на увазі продукт групи М. Тож якщо у вашому холодильнику стоять яйця з позначкою 0 або В, можете використовувати вдвічі менше продукту. Цього буде достатньо.