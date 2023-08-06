Выбирая яйца в магазине, следует обратить внимание на маркировку. С помощью метки можно будет понять, к какой группе они относятся. Так будет проще вам выбирать.

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Как выбирать яйца по маркировке

Буквы Д и С на скорлупе яиц делят на 2 категории:

Буква Д – означает диетические яйца. Такой продукт советуют держать в холодильнике 7 суток. Именно для того на яйцах штампуют дату, когда курица снеслась.

Категория из буквой С подразумевает столовые яйца. После сноса курицей такой продукт хранился неделю. Отметка С позволяет хранить яйца в холодильнике в течение 3 месяцев. Они не потеряют пользы за этот период.

Нередко на скорлупах можно заметить буквы и цифры М, В, 0, 1, 2. Выясним, что означают эти 5 категорий.

Буква М – предполагает маленькие яйца, их вес всего – 35-44,9 грамма.

– предполагает маленькие яйца, их вес всего – 35-44,9 грамма. Буква В – означает отборные яйца, весящие более 75 граммов.

– означает отборные яйца, весящие более 75 граммов. Цифра 0 ставится на продуктах высочайшей категории. Они весят примерно 65-75,9 граммов.

ставится на продуктах высочайшей категории. Они весят примерно 65-75,9 граммов. Цифра 1 толкует нам, что это яйца первой категории. Их масса составляет 55-64,9 г.

толкует нам, что это яйца первой категории. Их масса составляет 55-64,9 г. Цифра 2 свидетельствует, что мы видим перед собой яйца второй категории с весом 45-54,9 г.

Кроме этой стандартной маркировки, на продуктах штампуют товарный знак и название производителя номер партии. Сверху на обертке яиц мы должны четко видеть срок годности, название и адрес производителя, условия хранения.

Обратите внимание, что в любых рецептах, в которых предусмотрены яйца, подразумевают продукт группы М. Так что если в вашем холодильнике стоят яйца с отметкой 0 или В, можете использовать вдвое меньше продукта. Этого будет достаточно.