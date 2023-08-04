Если вы почувствовали в доме неприятный запах, прежде всего сделайте влажную уборку и откройте окна, чтобы проветрить помещение. Проверьте, выбросили ли мусор. Если у вас есть домашние животные – помойте их лотки. Что еще сделать в такой ситуации – подскажет 24 Канал.

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Как избавиться от плохого запаха в доме

Очень простой, но неожиданный лайфхак – с помощью чайных пакетиков. Надо повесить по 2 пакетика на окно, люстру, ручки двери. После этого откройте окно на 15-20 минут.



Пакетик чая / Фото Senfil.net

Наверное, у каждого в доме можно найти рис да активированный уголь. Это те средства, которые эффективно впитывают любые неприятные запахи. Чтобы их избавиться, нужно пересыпать рис или таблетки угля в нужные емкости. Оптимально разместить их по углам в каждой комнате.



Активированный уголь / Фото "Паблиш Украина"

В борьбе с неприятным запахом понадобятся кофейные зерна. Заварите чашечку ароматного напитка и наслаждайтесь. За то время аромат наполнит весь дом роскошным ароматом. Можно поджарить зерна на сковороде, тогда запах будет еще более насыщенным.



Кофейные зерна / Фото Еженедельник "ЭХО"

Чтобы запах в доме или квартире всегда радовал, не выбрасывайте кожуры от цитрусовых. Речь идет об апельсине, мандарине, грейпфруте или лимоне. Оптимально положить шкурки на конфорки электроплиты. Из них распространится запах на все помещение.



Цитрусовые шкурки / Фото "Хозяевам"

Уксус поможет убить плохие запахи на кухне. Наполните любой сосуд водой и вскипятите. Затем внесите несколько ложек уксуса, оставьте еще на 5-10 минут и выключайте. Но сразу не забирайте сосуд из плиты, пусть еще постоит.



Уксус / Фото Harchi.info