Здається, маленька чорна сукня, яку майже тисячу років тому вигадала легендарна Коко Шанель, ніколи не втратить свою актуальність. Український модельєр Андре Тан розповів, як носити цю базову річ гардеробу, щоб виглядати трендово 2020 року.

Зазвичай дизайнер на особистій сторінці в інстаграмі радить одяг, який буде актуальний у новому сезоні. Те, що чорна сукня має бути в гардеробі кожної модниці, він навіть не піддає сумніву. Тому Андре Тан порадив, як носити і з чим поєднувати це вбрання.

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Як носити маленьку чорну сукню

Яскраві аксесуари

Модельєр радить доповнювати образ масивними пластиковими прикрасами, аксесуарами зі срібла і золота. До слова, Андре Тан закликає міксувати коштовні метали.

Шкіряна сорочка чи приталений жакет

​Цей варіант підійде для тих, хто має в гардеробі чорну сукню в білизняному стилі

Масивні черевики

​Андре Тан зізнається, що настав час замінити звичні туфлі-балетки більш зухвалим взуттям, адже 2021 року – це справжній тренд.