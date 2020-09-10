Кажется, маленькое черное платье, которое почти тысячу лет назад придумала легендарная Коко Шанель, никогда не потеряет свою актуальность. Украинский модельер Андре Тан рассказал, как носить эту базовую вещь гардероба, чтобы выглядеть трендово в 2020 году.

Обычно дизайнер на личной странице в Инстаграме советует одежду, которая будет актуальна в новом сезоне. То, что черное платье должно быть в гардеробе каждой модницы, он даже не подвергает сомнению. Поэтому Андре Тан посоветовал, как носить и с чем сочетать этот наряд.

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Как носить маленькое черное платье

Яркие аксессуары

Модельер советует дополнять образ массивными пластиковыми украшениями, аксессуарами из серебра и золота. К слову, Андре Тан призывает миксовать драгоценные металлы.

Кожаная рубашка или приталенный жакет

​Этот вариант подойдет для тех, кто имеет в гардеробе черное платье в бельевом стиле

Массивные ботинки

​Андре Тан признается, что пришло время заменить привычные туфли-балетки более дерзкой обувью, ведь в 2021 году – это настоящий тренд.