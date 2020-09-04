Какие кроссовки будут актуальными осенью 2020 года: фэшн-советы от Андре Тана
Известный украинский модельер Андре Тан в очередной раз поделился с поклонницами полезными фэшн-советами. Он активно готовит украинских модниц к началу нового сезона и уже успел рассказать не один секрет. На этот раз дизайнер акцентировал внимание на кроссовках, которые будут актуальными в этом сезоне.
Андре Тан никогда не оставляет поклонниц без советов, которые помогут сформировать их гардероб в соответствии с трендами сезона. На личной инстаграм-странице он часто распространяет полезные публикации, которыми руководствуются тысячи женщин в разных уголках страны.
К теме Какая обувь будет актуальной осенью 2020 года: советы от Андре Тана
Кроссовки – популярный элемент гардероба, который имеется чуть ли не у каждой девушки. Они актуальны всегда, однако необходимо обращать внимание на модели, которые каждый раз меняются.
Какие кроссовки будут актуальными осенью 2020 года
- Белые кроссовки
Раньше белую обувь сочетали лишь со светлой одеждой, а сейчас ее можно обувать с одеждой любого стиля и цвета.
- Все цвета радуги
Если не нравится ухаживать за белой обувью, то обязательно попробуйте купить кроссовки яркого природного цвета: желтого, синего, оранжевого, зеленого, разноцветные.
- Кроссовки в стиле 80-х
Многие бренды перевыпустили свои "хиты" того времени. Сочетайте их с широкими джинсами и объемной сумкой. Не забывайте про разноцветные и вязаные носки.
- Вдохновляйтесь футуризмом
Сочетайте спорт, креатив, современный дизайн и получайте что-то новое и по-настоящему трендовое.
- Фантазируйте
Используйте стразы, ремешки, камни, защелки, надписи, шипы, блестки. Это придаст вашему образу оригинальности и яркости.