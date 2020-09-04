Известный украинский модельер Андре Тан в очередной раз поделился с поклонницами полезными фэшн-советами. Он активно готовит украинских модниц к началу нового сезона и уже успел рассказать не один секрет. На этот раз дизайнер акцентировал внимание на кроссовках, которые будут актуальными в этом сезоне.

Андре Тан никогда не оставляет поклонниц без советов, которые помогут сформировать их гардероб в соответствии с трендами сезона. На личной инстаграм-странице он часто распространяет полезные публикации, которыми руководствуются тысячи женщин в разных уголках страны.

К теме Какая обувь будет актуальной осенью 2020 года: советы от Андре Тана

Кроссовки – популярный элемент гардероба, который имеется чуть ли не у каждой девушки. Они актуальны всегда, однако необходимо обращать внимание на модели, которые каждый раз меняются.

Какие кроссовки будут актуальными осенью 2020 года