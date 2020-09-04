Які кросівки будуть актуальними восени 2020 року: фешн-поради від Андре Тана
Відомий український модельєр Андре Тан вкотре поділився із шанувальницями корисними фешн-порадами. Він активно готує українських модниць до початку нового сезону і вже встиг розповісти не один секрет. Цього разу дизайнер закцентував увагу на кросівках, що будуть актуальними у цьому сезоні.
Андре Тан ніколи не залишає прихильниць без порад, які допоможуть сформувати їх гардероб відповідно до трендів сезону. На особистій інстаграм-сторінці він часто поширює корисні публікації, якими керуються тисячі жінок у різних куточках країни.
До теми Яке взуття буде актуальним восени 2020 року: поради від Андре Тана
Кросівки – популярний елемент гардеробу, який є ледь не в кожної дівчини. Вони актуальні завжди, проте необхідно звертати увагу на моделі, які щоразу змінюються.
Які кросівки будуть актуальними восени 2020 року
- Білі кросівки
Раніше біле взуття поєднували лише зі світлим одягом, а зараз його можна взувати з одягом будь-якого стилю і кольору.
- Всі кольори веселки
Якщо не подобається доглядати за білим взуттям, то обов'язково спробуйте придбати кросівки яскравого природного кольору: жовтого, синього, оранжевого, зеленого, різнокольорові.
- Кросівки в стилі 80-х
Багато брендів перевипустили свої "хіти" того часу. Поєднуйте їх з широкими джинсами і об'ємною сумкою. Не забувайте про різнокольорові і в'язані шкарпетки.
- Надихайтеся футуризмом
Поєднуйте спорт, креатив, сучасний дизайн і отримуйте щось нове і по-справжньому трендове.
- Фантазуйте
Використовуйте стрази, ремінці, каміння, защіпки, надписи, шипи, блискітки. Це додасть вашому образові оригінальності та яскравості.