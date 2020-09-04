Відомий український модельєр Андре Тан вкотре поділився із шанувальницями корисними фешн-порадами. Він активно готує українських модниць до початку нового сезону і вже встиг розповісти не один секрет. Цього разу дизайнер закцентував увагу на кросівках, що будуть актуальними у цьому сезоні.

Андре Тан ніколи не залишає прихильниць без порад, які допоможуть сформувати їх гардероб відповідно до трендів сезону. На особистій інстаграм-сторінці він часто поширює корисні публікації, якими керуються тисячі жінок у різних куточках країни.

До теми Яке взуття буде актуальним восени 2020 року: поради від Андре Тана

Кросівки – популярний елемент гардеробу, який є ледь не в кожної дівчини. Вони актуальні завжди, проте необхідно звертати увагу на моделі, які щоразу змінюються.

Які кросівки будуть актуальними восени 2020 року