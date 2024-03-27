Як назвати хлопчика, який народиться у квітні: добірка чарівних імен
Батьки, які чекають на народження малюка у квітні, вже активно готуються до його появи. Зокрема, заздалегідь потрібно подумати над іменем, щоб не обирати в останній момент – а така ситуація трапляється доволі часто.
Один із варіантів – заглянути у календар іменин та назвати дитину на честь святого. Деякими іменами для квітневих хлопчиків поділився LifeStyle 24.
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Перелік квітневих імен для хлопчиків
Вадим – іменини 9 квітня
Ім'я Вадим має слов'янське походження, тому є досить поширеним на території України. Воно означає "має привабливість", "той, що приваблює".
У Вадимів емоційний характер: можуть як швидко спалахувати, так і заспокоюватися. Їм не складно зосередитися на одному занятті, адже володіють терпінням, витримкою та рівновагою.
Кузьма – іменини 18 квітня
Ім'я Кузьма виникло у Стародавній Греції. Зокрема, утворилося від імені Космас, яке трактується як "коваль".
У дитинстві таким хлопчикам важко всидіти на місці, завжди потрапляють у різноманітні халепи та зовсім не слухають батьків. Однак у дорослому віці все кардинально змінюється. Вони стають доволі спокійними.
Кіндрат – іменини 15 квітня
З латинської мови ім'я Кіндрат перекладається як "широкоплечий", а з грецької – "воїн зі списом". У нашій країні його можна не так часто почути.
Кіндратам буває складно знайти собі друзів, адже важливо, щоб людина була чесною та вірною. Свій вимогливий характер вони проявляють і у романтичних стосунках, через що виникають певні непорозуміння.
Афанасій – іменини 23 квітня
Ім'я Афанасій також прийшло до нас зі Стародавньої Греції. Воно було дуже популярне у Візантії та тлумачиться як "безсмертний".
Власники цього імені мають багату уяву, у стосунках з людьми намагаються проявляти свою допитливість, доброту та м'якість. У них спокійний характер, однак вміють відстояти себе у ситуаціях, які цього потребують.
Імена для дівчаток, які народяться весною
Варіантів весняних імен для дівчаток також є доволі багато. Вони гарно асоціюються з цією порою року, коли все навколо цвіте та відроджується. До речі, деякі імена – досить рідкісні та незвичайні для України.
- Агнеса – "чиста", "свята".
- Хлоя – "юна зелень", квітуча".
- Жасмин – "гілка жасмину", "коріння жасмину".
- Рената – "народжена заново", "відроджена".
- Лілія – "нічна", "нічна тиша".