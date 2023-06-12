Якщо закінчилась фантазія: 6 хороших варіантів, як назвати кота або кішку

Домашні улюбленці для багатьох є повноцінними членами сім'ї. Тому й мають власні ім'я, на які відгукуються. Іноді дібрати зрозуміле, але не стандартне ім'я стає завданням. Спробуємо вам допомогти у цьому.

Рекомендується не давати котам складні або довгі імена, бо на такі вони не будуть відгукуватись. Тобто, вам так чи інакше доведеться його скорочувати або змінювати. Оптимально в імені має бути 2-3 склади. 24 Канал підкаже гарні імена для котиків, які їм сподобаються.

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Імена для котів

Просте, але з цікавою історією ім'я Цезар. Воно походить від латинського слова "Caesar", яке в перекладі означає "володар" або "імператор". Ім'я стало надзвичайно популярним завдяки римському імператору Гаю Юлію Цезарю, який відіграв важливу роль у римській історії. Його успіхи та вплив були настільки великими, що ім'я почало асоціюватись з владою.

Ім'я Пірат має походження від давньогрецького слова "peiraomai", що означає "намагатися", "атакувати" або "грабувати". Від нього утворилася латинська форма "pirata", а згодом англійське слово "pirate". Походження імені пов'язане з діяльністю піратів, які займалися морськими грабіжницькими нападами на кораблі та прибережні міста.

Тайсон – англійського походження. Воно слугує як англійським прізвищем, так іменем, яке виникло як різновид від прізвища "Тайс" або "Тайсен". Його перекладають як "вогненно загартований".

Імена для кішок

Матильда – популярне жіноче ім'я в країнах Європи, Африки, Азії та Америки. Воно утворилось з готської мови, де "maht" – означає "міць, сила", а "hild" – "бій". Тож ім'я трактують як "міцна в бою". Найвідомішою представницею імені є дружина германського короля Генріха I свята Матильда.



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Соня – один із варіантів імені Софія. Воно має давньогрецьке походження, що перекладається як "мудра" або "мудрість". Також ім'я часто трактують як "розумність", "наука".

Ім'я Джессіка має 2 версії походження. Перша – від давньоєврейського "iskah", що означає "провидиця", "ясновидиця". А друга – від шотландського імені Джейн, що сформувалось від жіночого гельського імені "Чейс". У цьому випадку Джессіка означатиме "Божий дар", "стійка" або "непохитна".