LifeStyle 24 підготував добірку імен для хлопчиків по батькові Михайлович. Впевнені, що цей матеріал згодиться багатьом людям, які найближчим часом чекають на сина.

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Добірка імен для хлопчиків по батькові Михайлович

Ім'я Гордій має дві версії свого походження: давньогрецьку та слов'янську. Зокрема, воно означає "гордий", "грізний" або "швидкий".

Ім'я Дмитро вважається одним із найпопулярніших в Україні. Воно прийшло до нас зі Стародавньої Греції та трактується як "присвячений богині Деметрі", яка є покровителькою землі й родючості.

Ім'я Еммануїл у нас можна досить рідко почути. Однак воно має дуже гарне значення: "з нами Бог". Власники цього імен – цілеспрямовані та талановиті особистості. Вони вміють завойовувати увагу людей.

Красиві чоловічі імена / Фото Canva

Ім'я Микола утворилося від давньогрецького – Ніколаос, яке перекладається як "переможець народів". Такі хлопчики володіють неймовірною витримкою, тому проявляють спокій навіть у найбільш стресових ситуаціях.

Ім'я Роман – досить поширене в Україні. Воно має давньогрецьке коріння та трактується як "сильний", "міцний". Цікаво, що з латинської мови перекладається як "людина з Риму", "римський", "римлянин".

Ім'я Рудольф з'явилося у Німеччині. Воно має дуже благородне значення: "ватажок", "славний вовк", "глава зграї". Наприклад, у Литві це ім'я звучить як Рудос, у Франції – Рауль, а у деяких країнах – Дольф.