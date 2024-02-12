Добірку ще декількох модних чоловічих імен зробив LifeStyle 24. Обирайте для свого сина найкраще.

Теж цікаво 6 українських чоловічих імен, які уособлюють силу та мужність

Список модних чоловічих імен

Ім'я Артем прийшло до нас зі Стародавньої Греції та утворилося від імені Артеміос. Воно перекладається як "має бездоганне здоров'я" або "неушкоджений".

Давнє єврейське ім'я Іван раніше звучало як Іоанн. Воно означає "подарунок Божий", "помилуваний Богом", "милість Божа". Вважається одним із найпопулярніших в Україні.

Ім'я Андрій має давньогрецьке коріння та є дуже поширеним серед слов'ян. Одна теорія стверджує, що воно походить від слова "андрос", яке трактується як "чоловік". За іншою версією, з'явилося від слова "андрейос", яке перекладається як "мужній".

Як назвати сина / Фото Pixabay

Ім'я Денис також давньогрецького походження. Воно пов'язане з богом виноробства, виноградарства, родючості, продуктивних сил природи та натхнення. Тому й означає "той, що належить Діонісу".

Ім'я Михайло українці часто обирають для своїх дітей. Воно має давньоєврейське походження та перекладається як "ніхто не рівний Богу", "той, хто як Бог".

Ім'я Євген з давньогрецької мови перекладається як "знатний", "благородний". Також має значення "з хорошими генами". Існує думка, що воно утворилося від слова "Еугеніос".

Ім'я Максим прийшло до нас зі Стародавнього Риму та трактується як "великий". Цікаво, що його також пов'язують з родовим іменем Maximus.