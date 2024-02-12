Подборку еще нескольких модных мужских имен сделал LifeStyle 24. Выбирайте для своего сына лучшее.

Тоже интересно 6 украинских мужских имен, которые олицетворяют силу и мужество

Список модных мужских имен

Имя Артем пришло к нам из Древней Греции и образовалось от имени Артемиос. Оно переводится как "имеющий безупречное здоровье" или "невредимый".

Древнее еврейское имя Иван раньше звучало как Иоанн. Оно означает "подарок Божий", "помилованный Богом", "милость Божья". Считается одним из самых популярных в Украине.

Имя Андрей имеет древнегреческие корни и является очень распространенным среди славян. Одна теория утверждает, что оно происходит от слова "андрос", которое трактуется как "мужчина". По другой версии, появилось от слова "андрейос", которое переводится как "мужественный".

Как назвать сына / Фото Pixabay

Имя Денис также древнегреческого происхождения. Оно связано с богом виноделия, виноградарства, плодородия, производительных сил природы и вдохновения. Поэтому и означает "тот, что принадлежит Дионису".

Имя Михаил украинцы часто выбирают для своих детей. Оно имеет древнееврейское происхождение и переводится как "никто не равный Богу", "тот, кто как Бог".

Имя Евгений с древнегреческого языка переводится как "знатный", "благородный". Также имеет значение "с хорошими генами". Существует мнение, что оно образовалось от слова "Эугениос".

Имя Максим пришло к нам из Древнего Рима и трактуется как "великий". Интересно, что его также связывают с родовым именем Maximus.