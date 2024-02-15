LifeStyle 24 подготовил подборку имен для мальчиков по отчеству Михайлович. Уверены, что этот материал пригодится многим людям, которые в ближайшее время ждут сына.

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Подборка имен для мальчиков по отчеству Михайлович

Имя Гордей имеет две версии своего происхождения: древнегреческую и славянскую. В частности, оно означает "гордый", "грозный" или "быстрый".

Имя Дмитрий считается одним из самых популярных в Украине. Оно пришло к нам из Древней Греции и трактуется как "посвященный богине Деметре", которая является покровительницей земли и плодородия.

Имя Эммануил у нас можно довольно редко услышать. Однако оно имеет очень хорошее значение: "с нами Бог". Владельцы этого имен – целеустремленные и талантливые личности. Они умеют завоевывать внимание людей.

Красивые мужские имена / Фото Canva

Имя Николай образовалось от древнегреческого – Николаос, которое переводится как "победитель народов". Такие мальчики обладают невероятной выдержкой, поэтому проявляют спокойствие даже в самых стрессовых ситуациях.

Имя Роман – достаточно распространенное в Украине. Оно имеет древнегреческие корни и трактуется как "сильный", "крепкий". Интересно, что с латинского языка переводится как "человек из Рима", "римский", "римлянин".

Имя Рудольф появилось в Германии. Оно имеет очень благородное значение: "вожак", "славный волк", "глава стаи". Например, в Литве это имя звучит как Рудос, во Франции – Рауль, а в некоторых странах – Дольф.