У сьогоднішній добірці LifeStyle 24 пропонує ознайомитися з унікальними чоловічими іменами, про які ви раніше, можливо, ніколи не чули. Тож обирайте одне з них для свого майбутнього сина.

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Іліодор

З грецької мови ім'я Іліодор перекладається як "дар" або дарунок". Також вважається, що воно утворилося від слова "іліос", яке означає "сонце". З самого дитинства такі хлопці прагнуть до незалежності та самостійності. Однак вони можуть часто змінювати роботу, адже швидко вигорають.

Овсій

Ім'я Овсій прийшло до нас зі Стародавньої Греції та трактується як "благочестивий". У дитинстві воно наділяє хлопчиків допитливістю та харизматичністю. Вони доволі відкриті з іншими людьми. У дорослому віці більшість часу віддають саме роботі, адже завжди прагнуть досягати найкращих результатів.

Як назвати хлопчика / Фото Freepik

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Алан

Ім'я Алан має декілька варіантів – Аллан, Алон, Аллен, Аланд, які часто зустрічаються у Західній Європі. Воно – кельтського походження та означає "красивий", "скеля" та "маленька скеля". Такі чоловіки мають дуже сильну енергетику, яка притягує людей, а особливо жінок. Тому вони завжди перебувають у центрі уваги.

Самуїл

Ім'я Самуїл має давньоєврейське коріння та тлумачиться як "почутий Богом", "ім'я Бога" або "Бог почув". Якщо звернутися до Біблії, то так раніше називався пророк. У дитинстві власникам цього імені важко всидіти на місці, тому вони постійно потрапляють у різні пригоди. Проте у дорослому віці стають більш серйозними.

Ісаак

Ім'я Іссак також давньоєврейське та перекладається як "він засміявся". Згідно з Біблією, так називався син Авраама та Сарри, яким було по 100 та 90 років, коли хлопчик народився. Чоловіки, яким належить це ім'я, дуже люблять працювати. Вони вміють брати на себе відповідальність та завжди стараються на хороший результат.