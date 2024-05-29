Серед найбільших однолюбів є чоловіки з такими іменами: Лев, Станіслав, Богдан, Ілля та Герман. Детальніше про це читайте у матеріалі.

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Чоловіки, які мають ці імена, – однолюби

Лев

Ім'я Лев прийшло до нас зі Стародавньої Греції та трактується як "лев", "цар звірів". Його оригінальне звучання – Лео.

Лев неймовірно кохає та поважає свою жінку. Йому важливо, щоб партнери були вірні одне одному, тому ніколи не зрадить.

Станіслав

Слов'янське ім'я Станіслав має значення "стати славним". Відомо, що у часи Київської Русі воно належало людям зі знатних та багатих родин.

Станіслав довго придивляється до дівчини, перш ніж зав'язати з нею серйозні стосунки. У шлюбі він багато часу присвячує дружині.

Хто є справжніми однолюбами / Фото Freepik

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Богдан

Ім'я Богдан також слов'янського походження. Воно складається з двох частин: "Бог" і "давати" та перекладається як "Богом даний".

Богдан ніколи не перестає працювати над стосунками. Йому важливо, щоб у сім'ї завжди панувала гармонія, а дружина підтримувала по житті.

Ілля

З давньоєврейської мови ім'я Ілля перекладається як "мій Бог – Господь" або "той, що вірить". Вважається, що утворилося від імені Еліяху.

Ілля – дуже романтичний поруч з коханою. Зазвичай він закохується раз і назавжди та любить добиватися уваги жінки.

Герман

Ім'я Герман має латинське коріння та означає "рідний" або "близький". Особливої популярності воно набуло у Візантії.

Герману легко закохати у себе жінку, адже він привабливий, огортає її увагою і любов'ю. Вміє зробити так, щоб партнерка поруч почувалася комфортно.