Вважається, що якщо правильно підібрати знак зодіаку та ім'я, то життя дитини складеться якнайкраще. Варіанти для хлопчика підготував LifeStyle 24.
До слова Буде під захистом усе життя: як назвати дівчинку за знаком зодіаку
Імена для хлопчиків за знаком зодіаку
Овен
Овнам важливо досягати своєї мети, однак складно приймати поразки. Навіть у безвихідній ситуації вони ніколи не прислухаються до порад близьких.
Чоловічі імена для Овнів: Олександр, Олег, Юрій, Святослав та Марк.
Імена для Овнів
Телець
З Тельцями легко будувати стосунки та знаходити спільну мову, адже вони мають доволі легкий характер. Завжди контролюють свої емоції.
Чоловічі імена для Тельців: Данило, Петро, Павло, Кирило та Богдан.
Імена для Тельців
Близнюки
Чоловіки, які народилися під знаком зодіаку Близнюки, – неймовірно артистичні, харизматичні та яскраві. Вони люблять виділятися серед людей.
Чоловічі імена для Близнюків: Сергій, Ігор, Роман, Анатолій та Георгій.
Імена для Близнюків
Рак
Зазвичай Раки налагоджують контакт з людьми одразу. Вони не люблять відкривати душу повністю, але є дуже доброзичливими.
Чоловічі імена для Раків: Денис, Станіслав, Тимофій, Віталій та Ростислав.
Імена для Раків
Лев
Чоловіки під знаком зодіаку Лев – горді та впевнені у собі. Часто ці риси характеру заважають їм нормально сприймати навіть конструктивну критику.
Чоловічі імена для Левів: Андрій, Артур, Ілля, Кирило та Костянтин.
Імена для Левів
Діва
Діви – досить раціональні та полюбляють стабільність. Вони зазвичай нікуди не спішать, а будь-які рішення приймають довго та зважено.
Чоловічі імена для Дів: Мирон, Анатолій, Тимур, Степан та Віктор.
Імена для Дів
Терези
Терези – дуже комунікабельні. Вони люблять перебувати у великих та шумних компаніях та почуваються там абсолютно комфортно.
Чоловічі імена для Терезів: Пилип, Олексій, Назар, Євген, Лев та Михайло.
Імена для Терезів
Скорпіон
Скорпіони доволі часто бувають занадто самовпевненими. Вони легко йдуть на ризики та екстрим, адже не бояться негативних наслідків.
Чоловічі імена для Скорпіонів: Микола, Владислав, Давид, Тарас та Гліб.
Імена для Скорпіонів
Стрілець
Стрільці привертають жінок своєю відкритістю та хорошим почуттям гумору. Вони рідко бувають самотніми, оскільки зазвичай мають багато друзів.
Чоловічі імена для Стрільців: Володимир, Артем, Захар, Тимур та Радомир.
Імена для Стрільців
Козоріг
Завдяки своїй стриманості та дисципліни, Козороги досягають значних успіхів у кар'єрі. Вони серйозно ставляться й до стосунків.
Чоловічі імена для Козорогів: Василь, Едуард, Єгор, Борис та Вадим.
Імена для Козорогів
Водолій
Водолії – добрі та співчутливі чоловіки. Вони ніколи не залишать близьку людину у біді та завжди постараються допомогти.
Чоловічі імена для Водоліїв: Аркадій, Тимофій, Дем'ян, Іван та Арсеній.
Імена для Водоліїв
Риби
Риби полюбляють бувати наодинці. Аби почуватися комфортно, їм не потрібні люди навколо – достатньо тиші та спокою.
Чоловічі імена для Риб: Матвій, Лука, Йосип, Федір та Пилип.
Імена для Риб