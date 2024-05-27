Вважається, що якщо правильно підібрати знак зодіаку та ім'я, то життя дитини складеться якнайкраще. Варіанти для хлопчика підготував LifeStyle 24.

До слова Буде під захистом усе життя: як назвати дівчинку за знаком зодіаку

Імена для хлопчиків за знаком зодіаку

Овен

Овнам важливо досягати своєї мети, однак складно приймати поразки. Навіть у безвихідній ситуації вони ніколи не прислухаються до порад близьких.

Чоловічі імена для Овнів: Олександр, Олег, Юрій, Святослав та Марк.

Імена для Овнів

Телець

З Тельцями легко будувати стосунки та знаходити спільну мову, адже вони мають доволі легкий характер. Завжди контролюють свої емоції.

Чоловічі імена для Тельців: Данило, Петро, Павло, Кирило та Богдан.

Імена для Тельців

Близнюки

Чоловіки, які народилися під знаком зодіаку Близнюки, – неймовірно артистичні, харизматичні та яскраві. Вони люблять виділятися серед людей.

Чоловічі імена для Близнюків: Сергій, Ігор, Роман, Анатолій та Георгій.

Імена для Близнюків

Рак

Зазвичай Раки налагоджують контакт з людьми одразу. Вони не люблять відкривати душу повністю, але є дуже доброзичливими.

Чоловічі імена для Раків: Денис, Станіслав, Тимофій, Віталій та Ростислав.

Імена для Раків

Лев

Чоловіки під знаком зодіаку Лев – горді та впевнені у собі. Часто ці риси характеру заважають їм нормально сприймати навіть конструктивну критику.

Чоловічі імена для Левів: Андрій, Артур, Ілля, Кирило та Костянтин.

Імена для Левів

Діва

Діви – досить раціональні та полюбляють стабільність. Вони зазвичай нікуди не спішать, а будь-які рішення приймають довго та зважено.

Чоловічі імена для Дів: Мирон, Анатолій, Тимур, Степан та Віктор.

Імена для Дів

Терези

Терези – дуже комунікабельні. Вони люблять перебувати у великих та шумних компаніях та почуваються там абсолютно комфортно.

Чоловічі імена для Терезів: Пилип, Олексій, Назар, Євген, Лев та Михайло.

Імена для Терезів

Скорпіон

Скорпіони доволі часто бувають занадто самовпевненими. Вони легко йдуть на ризики та екстрим, адже не бояться негативних наслідків.

Чоловічі імена для Скорпіонів: Микола, Владислав, Давид, Тарас та Гліб.

Імена для Скорпіонів

Стрілець

Стрільці привертають жінок своєю відкритістю та хорошим почуттям гумору. Вони рідко бувають самотніми, оскільки зазвичай мають багато друзів.

Чоловічі імена для Стрільців: Володимир, Артем, Захар, Тимур та Радомир.

Імена для Стрільців

Козоріг

Завдяки своїй стриманості та дисципліни, Козороги досягають значних успіхів у кар'єрі. Вони серйозно ставляться й до стосунків.

Чоловічі імена для Козорогів: Василь, Едуард, Єгор, Борис та Вадим.

Імена для Козорогів

Водолій

Водолії – добрі та співчутливі чоловіки. Вони ніколи не залишать близьку людину у біді та завжди постараються допомогти.

Чоловічі імена для Водоліїв: Аркадій, Тимофій, Дем'ян, Іван та Арсеній.

Імена для Водоліїв

Риби

Риби полюбляють бувати наодинці. Аби почуватися комфортно, їм не потрібні люди навколо – достатньо тиші та спокою.

Чоловічі імена для Риб: Матвій, Лука, Йосип, Федір та Пилип.

Імена для Риб