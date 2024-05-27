Считается, что если правильно подобрать знак зодиака и имя, то жизнь ребенка сложится наилучшим образом. Варианты для мальчика подготовил LifeStyle 24.

К слову Будет под защитой всю жизнь: как назвать девочку по знаку зодиака

Имена для мальчиков по знаку зодиака

Овен

Овнам важно достигать своей цели, однако сложно принимать поражения. Даже в безвыходной ситуации они никогда не прислушиваются к советам близких.

Мужские имена для Овнов: Александр, Олег, Юрий, Святослав и Марк.

Имена для Овнов

Телец

С Тельцами легко строить отношения и находить общий язык, ведь они имеют довольно легкий характер. Всегда контролируют свои эмоции.

Мужские имена для Тельцов: Даниил, Петр, Павел, Кирилл и Богдан.

Имена для Тельцов

Близнецы

Мужчины, которые родились под знаком зодиака Близнецы, – невероятно артистичные, харизматичные и яркие. Они любят выделяться среди людей.

Мужские имена для Близнецов: Сергей, Игорь, Роман, Анатолий и Георгий.

Имена для Близнецов

Рак

Обычно Раки налаживают контакт с людьми сразу. Они не любят открывать душу полностью, но очень доброжелательны.

Мужские имена для Раков: Денис, Станислав, Тимофей, Виталий и Ростислав.

Имена для Раков

Лев

Мужчины под знаком зодиака Лев – гордые и уверенные в себе. Часто эти черты характера мешают им нормально воспринимать даже конструктивную критику.

Мужские имена для Львов: Андрей, Артур, Илья, Кирилл и Константин.

Имена для Львов

Дева

Девы – достаточно рациональные и любят стабильность. Они обычно никуда не спешат, а любые решения принимают долго и взвешенно.

Мужские имена для Дев: Мирон, Анатолий, Тимур, Степан и Виктор.

Имена для Дев

Весы

Весы – очень коммуникабельны. Они любят находиться в больших и шумных компаниях и чувствуют себя там абсолютно комфортно.

Мужские имена для Весов: Филипп, Алексей, Назар, Евгений, Лев и Михаил.

Имена для Весов

Скорпион

Скорпионы довольно часто бывают слишком самоуверенными. Они легко идут на риски и экстрим, ведь не боятся негативных последствий.

Мужские имена для Скорпионов: Николай, Владислав, Давид, Тарас и Глеб.

Имена для Скорпионов

Стрелец

Стрельцы привлекают женщин своей открытостью и хорошим чувством юмора. Они редко бывают одинокими, поскольку обычно имеют много друзей.

Мужские имена для Стрельцов: Владимир, Артем, Захар, Тимур и Радомир.

Имена для Стрельцов

Козерог

Благодаря своей сдержанности и дисциплины, Козероги достигают значительных успехов в карьере. Они серьезно относятся и к отношениям.

Мужские имена для Козерогов: Василий, Эдуард, Егор, Борис и Вадим.

Имена для Козерогов

Водолей

Водолеи – добрые и сочувствующие мужчины. Они никогда не оставят близкого человека в беде и всегда постараются помочь.

Мужские имена для Водолеев: Аркадий, Тимофей, Демьян, Иван и Арсений.

Имена для Водолеев

Рыбы

Рыбы любят бывать наедине. Чтобы чувствовать себя комфортно, им не нужны люди вокруг – достаточно тишины и покоя.

Мужские имена для Рыб: Матвей, Лука, Иосиф, Федор и Филипп.

Имена для Рыб