В сегодняшней подборке LifeStyle 24 предлагает ознакомиться с уникальными мужскими именами, о которых вы раньше, возможно, никогда не слышали. Поэтому выбирайте одно из них для своего будущего сына.

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Илиодор

С греческого языка имя Илиодор переводится как "дар". Также считается, что оно образовалось от слова "Илиос", которое означает "солнце". С самого детства такие ребята стремятся к независимости и самостоятельности. Однако они могут часто менять работу, ведь быстро выгорают.

Евсей

Имя Евсей пришло к нам из Древней Греции и трактуется как "благочестивый". В детстве оно наделяет мальчиков любознательностью и харизматичностью. Они довольно открыты с другими людьми. Во взрослом возрасте большую часть времени отдают именно работе, ведь всегда стремятся достигать лучших результатов.

Как назвать мальчика / Фото Freepik

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Алан

Имя Алан имеет несколько вариантов – Аллан, Алон, Аллен, Аланд, которые часто встречаются в Западной Европе. Оно – кельтского происхождения и означает "красивый", "скала" и "маленькая скала". Такие мужчины имеют очень сильную энергетику, которая притягивает людей, а особенно женщин. Поэтому они всегда находятся в центре внимания.

Самуил

Имя Самуил имеет древнееврейские корни и толкуется как "услышанный Богом", "имя Бога" или "Бог услышал". Если обратиться к Библии, то так раньше назывался пророк. В детстве владельцам этого имени трудно усидеть на месте, поэтому они постоянно попадают в различные приключения. Однако во взрослом возрасте становятся более серьезными.

Исаак

Имя Иссак также древнееврейское и переводится как "он засмеялся". Согласно Библии, так назывался сын Авраама и Сарры, которым было по 100 и 90 лет, когда мальчик родился. Мужчины, которым принадлежит это имя, очень любят работать. Они умеют брать на себя ответственность и всегда стараются на хороший результат.