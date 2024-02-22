Так називали своїх синів наші пращури: 7 старовинних українських імен для хлопчиків
Старовинні українські імена заслуговують на особливу увагу. Адже так своїх дітей називали ще наші предки, тому потрібно берегти та шанувати давні традиції.
Сьогодні LifeStyle 24 пропонує ознайомитися з добіркою старовинних українських імен для хлопчиків. Знаходьте найкращий варіант для свого майбутнього сина.
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Список старовинних українських імен для хлопчиків
Ім'я Влас має римське походження. З латинської мови воно перекладається як "шепелявий", а зі слов'янської – "волос". Улас та Власій – одні з форм цього імені.
Ім'я Харитон з'явилося у Стародавній Греції та часто зустрічається у міфології цієї країни. Воно означає "любий", "гідний любові", "милосердний", "доброзичливий".
Ім'я Мусій утворилося від давньоєврейського – Мойсей, яке трактується як "той, що пливе", "вийнятий з води". Також вважається, що воно може походити від єгипетського слова "moseh", яке перекладається як "дитина", "син".
Ім'я Капітон пов'язують з латинським словом "caput", яке означає "голова". Існують ще такі варіанти перекладу: "той, хто має велику голову", "головатий".
Ім'я Омелян має давньогрецьке походження та трактується як "приємний у слові", "улесливий". Такі хлопчики завжди дотримуються плану та ніколи не поспішають.
Ім'я Севастіян має дві версії свого походження. Одна стверджує, що воно – давньогрецьке та означає "священний", "високошанований". Згідно з іншою теорією, утворилося від латинського слова "sebastianus" ("родом із Севастії").
Згідно з однією версією, ім'я Марко означає "березневий", "Іллів", "приналежний богу Іллі". Також існує думка, що воно трактується як "почуваюся в'ялим, "слабую".