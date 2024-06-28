Для липневих хлопчиків: 5 чарівних імен, які точно вам сподобаються

Батьки, які чекають на народження дитини у липні, вже активно думають над іменем. У другий місяць літа традиційно будемо мати багато Днів ангела, тож можна назвати малюка на честь одного зі святих, аби він його оберігав.

Редакція LifeStyle 24 поділиться, яке ім'я можна обрати для липневого хлопчика. Тож, майбутні батьки сина, зверніть увагу на нашу добірку!

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Як назвати хлопчика, який народиться у липні

Арсеній – іменини 2 липня

Ім'я Арсеній має давньогрецьке походження та трактується як "мужній", "чоловічий". Свою найбільшу популярність здобуло у XX столітті.

Арсеній хоче подобатися людям. Він водночас простий, скромний, сильний та рішучий. Ставить перед собою великі цілі, яких прагне досягнути.

Федір – іменини 12 липня

Ім'я Федір також прийшло до нас зі Стародавньої Греції. Має значення "Божий дар" або "подарований Богом". Його церковний варіант – Феодор.

Федір – впевнений чоловік, який вміє брати на себе відповідальність та не боїться проявляти ініціативу. Такі риси й виділяють його серед людей.

Як назвати сина / Фото Canva

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Павло – іменини 16 липня

Ім'я Павло утворилося від латинського імені Paulus, яке тлумачиться як "малий", "скромний". У Київську Русь воно прийшло разом з християнством.

Павло – емпатичний чоловік, який відчуває чужий біль та завжди готовий допомогти. Він вміє знайти підхід до кожної людини, тому має велике оточення.

Андрій – іменини 23 липня

Ім'я Андрій має давньогрецьке коріння та виникло від слова "Андрос", яке перекладається як "відважний", "мужній". Є доволі поширеним в Україні.

У Андрія складний характер. Він доволі часто віддає перевагу спонтанним вчинкам, тому ніколи не знаєш, чого очікувати від цього чоловіка.

Денис – 31 липня

Слов'янське ім'я Денис набуло популярності у різних країнах світу. Воно пов'язане з давньогрецьким богом виноробства, життєвих сил природи та виноградарства, тому означає "присвячений богу Діонісу".

Денис любить перебувати у центрі уваги. Він ніколи не стоїть та місці, завжди рухається вперед, дізнається щось нове та подорожує світом.