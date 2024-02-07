Звучать по-особливому: 7 чудових європейських імен для дівчаток

Багато імен, які можна почути й в Україні, з'явилися у різних країнах Європи. Вони відрізняються від традиційних своїм незвичним звучанням. Крім того, українці не часто обирають такі варіанти для своїх дітей.

24 Канал склав список європейських імен для дівчаток. Перегляньте нашу добірку, якщо незабаром чекаєте на донечку.

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Добірка європейських імен для дівчат

Ім'я Домініка має латинське походження та утворилося від чоловічого – Домінік. Воно означає "належить Господу" та є популярним у багатьох країнах світу.

Ім'я Мія прийшло до нас зі Швеції та трактується як "примхлива", "непокірна", "вперта". Також існує версія, що воно утворилося від імені Марія.

Ім'я Ліана – латинського походження та перекладається як "витонченість". Крім того, вважається, що воно має давньогрецьке коріння та означає "строга або сумна пісня".

Красиві імена для дівчаток / Фото Unsplash

За однією теорією, ім'я Маріанна з латинської мови перекладається як "морська". За іншою, утворилося з двох давньоєврейських імен – Анна і Марія та трактується як "дуже засмучена красуня" або "гірке благородство".

Ім'я Белла має декілька версій свого походження: латинську, слов'янську і португальську. Також його пов'язують з італійським словом "bella", яке перекладається як "прекрасна".

Ім'я Сабіна популярне як в Європі, так і у країнах Близького Сходу. З арабської мови перекладається як "терпляча", "нескорена", а з перської – "довгоочікувана".

Ім'я Даніела – давньоєврейського походження і трактується як "мій Бог – суддя", "вибрана Богом", "непідвладна Богу".