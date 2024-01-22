24 Канал зробив добірку красивих жіночих імен на букву "Л". Можливо, саме один із цих варіантів найкраще підійде вашій майбутній донечці.

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Список жіночих імен на букву "Л"

Ім'я Лілія походить від назви квітки, яка у латинській мові звучить як "lilium". Воно має значення "симпатична", "невинна", "чиста".

Ім'я Лідія прийшло до нас зі Стародавньої Греції. Річ у тім, що раніше так називалася одна з областей цієї країни. Тому ім'я й перекладається як "жителька Лідії", "лідіянка", "та, яка прибула з Лідії".

Ім'я Лада походить від слов'янської богині, яка була символом шлюбу, сім'ї, весни, любові та краси. Воно означає "хороша", "мила".

Красиві імена для дівчаток / Фото Pexels

Ім'я Лоліта має дві версії свого походження. За однією, воно виникло в Іспанії та утворилося від таких імен: Долорес і Лола. За іншою теорією, з'явилося від римського імені Лолій.

Ім'я Лариса – давньогрецького походження. Трактується як "чайка", "солодка" або "приємна". Також його можна побачити у грецькій міфології. Адже раніше цим іменем називалася внучка Посейдона.

Ім'я Людмила – слов'янське. Воно складається з двох слів: "люд", яке перекладається як "люди", "народ", та "мила" – "бажана", "та, що подобається".

Ім'я Лінда має німецьке коріння та означає "ніжна", "м'яка". Зі скандинавських мов слово "linda" перекладається як "змія".